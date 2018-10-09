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Победы вдохновляют

10.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Победы вдохновляют

Недавно районка рассказала читателям об успехе радунской школьницы, ставшей победительницей республиканского конкурса «Золотое перо «Белой Руси-2018» в фотономинации. Знакомимся с юной землячкой.

Для семиклассницы Анны Войткун из Радунской школы победа в конкурсе стала приятной неожиданностью. Ведь к участию к нему она, можно сказать, не готовилась. Оформила фотоколлажи из имевшихся в домашнем архиве снимков. Их собралось много благодаря многолетней семейной традиции Войткунов отдыхать вместе, выезжая на природу или посещая исторические места Беларуси. Родители такой совместный досуг считают полезным. Он дарит впечатления, сближает членов семьи, обогащает внутренний мир детей. Как же не запечатлеть незабываемые моменты! Анна и ее папа Виталий Иосифович всегда делают это с удовольствием.

Анна — творческая личность, и интересы у нее разносторонние. Увлекалась дизайном одежды, пробовала «создавать» модели для себя и мамы. Занимается танцами в школе искусств, рисует, много читает. Частенько отправляется на прогулки с фотоаппаратом, снимает понравившиеся пейзажи. Наблюдательная девочка любит делать макросъемку, так как в кадр попадает удивительный и скрытый от глаз мир природы.

В этом году Анна прини-мает участие еще в одном республиканском конкурсе фотографии «Зямля пад белымі крыламі». Ее работы прошли отбор в трех номинациях на районном этапе и отправлены на областной. Не исключено, что они также получат высокую оценку конкурсного жюри.   

Анна много времени уделяет и творчеству, и учебе. Она отличница. Ей есть на кого равняться. Старший брат Владислав — победитель и призер республиканского конкурса работ исследовательского характера по географии, истории. В этом году он стал студентом Академии управления при Президенте. У Анны тоже уже есть опыт участия в научно-исследовательской деятельности  — 2-е место на районном уровне в научно-практической конференции «Дорога в будущее». Школьница попробовала силы и  в олимпиадном движении: в прошлом году заняла 2-е место в районном этапе по русскому языку.

Успех — это лучший стимул во всяком деле. Аня уже прочувствовала это на себе. Ведь если стараешься, результат обязательно будет.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Недавно районка рассказала читателям об успехе радунской школьницы, ставшей победительницей республиканского конкурса «Золотое перо «Белой Руси-2018» в...
 
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