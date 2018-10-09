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В КСУП «Рассвет-Агро» близок финиш осенней уборочной

10.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В КСУП «Рассвет-Агро» близок финиш осенней уборочной

Валерий Войшнис и Артур Бовбель.

Нынешняя осень, как никогда, благоприятствует труженикам сельхозпредприятий. Погожие деньки дали возможность завершить сев озимых зерновых и ускорили уборочные работы. На вчерашнее утро по району оставалось сжать 15 га кукурузы на зерно и 860 га — на силос. Набирает темпы и уборка сахарной свеклы — корнеплоды вырваны на 1 815 гектарах, это 44% к плану. Все меньше на полях остается картофеля: выкопан на 581 гектаре из 638 посаженных.

Стараются вовремя убрать второй хлеб  и в КСУП «Рассвет-Агро». Усердно работают как местные труженики, так и сборная  бригада из районного центра. Уже вторую десятидневку помогают «рассветовцам» работники больницы, почты, яслей-сада №2, управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, Белгосстраха и других организаций. Например, 5 октября здесь трудились 29 человек из Вороново.

— Если по темпам уборки это предприятие значительно отстает, — отметил главный специалист райсельхозпрода Артур Бовбель, — то по урожайности входит в пятерку лучших: 285 центнеров с гектара, что выше среднего районного показателя на 8 центнеров. «Скарб» здесь отличный, клубни крупные, чистые. Кто купит — не пожалеет, драники будут отменные.


В КСУП «Рассвет-Агро» близок финиш осенней уборочной

На уборке картофеля конвелишские труженики.

— Этот востребованный у потребителей сорт в основном и посажен у нас, — говорит главный агроном КСУП «Рассвет-Агро» Валерий Войшнис. — Спасибо вороновцам за помощь, она очень своевременная, да и качество уборки хорошее. Добрых слов заслуживают и наши полеводы, техперсонал Конвелишского УПК, работники сельского Совета. Конечно, из-за нехватки рабочих рук мы отстаем по темпам копки картофеля, но благодаря механизаторам почти убрана кукуруза, вырвано и вывезено на перерабатывающее предприятие около половины сахарной свеклы. К 1 ноября, думается, все основные поле-вые работы будут завершены.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО. 

 
 
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Валерий Войшнис и Артур Бовбель. Нынешняя осень, как никогда, благоприятствует труженикам сельхозпредприятий. Погожие деньки дали возможность завершить сев...
 
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