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"Соломенное золото Беларуси" показывают в Бресте до 9 декабря

10.10.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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9 октября 2018 года в "Брестском областном краеведческом музее" открылась выставка "Соломенное золото Беларуси". На выставке представлены около 100 предметов быта белорусов начала ХХ века из фондов музея, творческие работы профессиональных мастеров Бреста и Каменца, работы учащихся Центра дополнительно образования детей и молодёжи г. Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59567.php

"Соломенное золото Беларуси" показывают в Бресте до 9 декабря

С глубокой древности белорусы использовали солому для изготовления различных предметов от емкостей для хранения зерна, муки, соли до предметов домашнего обихода — сундуки, «шияны», севеньки, дорожные сумки, кублы –, одежды и женских украшений - шляпки, «коробочки» (головной убор), калёшы и многое другое.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59567.php

"Соломенное золото Беларуси" показывают в Бресте до 9 декабря

Приемы плетения выбирались самые простые. Жгуты золотистой соломы переплетались коричневыми прутьями лозы или белыми корнями ели, реже - лутом из ореха и вяза или суровыми нитками. Они придавали изделиям не только прочность, но и красоту четких и ясных форм. Художественная выразительность достигалась за счет декоративных возможностей самого материала.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59567.php

"Соломенное золото Беларуси" показывают в Бресте до 9 декабря

Искусство современного белорусского соломоплетения развивается, как в виде домашнего художественного творчества, так и художественных промыслов Управления художественной промышленности и Художественного фонда БССР. Оно продолжает традицию, выработанную многовековым коллективным творчеством, обладает новыми чертами, привнесенными индивидуальным творчеством таких известных мастеров, как Гаврилюк В. И., Головацкая Л. Г., Кулак М. В., Русакович М. П., Ланцевич Я. Н., Артеменко Е. Г., Романюк А. Л. и другие. Многие их работы экспонировались на республиканских, всесоюзных, международных выставках и отмечены дипломами и медалями.

Сегодня посетители отдела «Родная природа» имеют возможность полюбоваться на выполненных в традиционных техниках соломенных кукол, жанровые сценки сельской жизни, деревянные панно с соломенной инкрустацией, традиционные «калядные зорки», маски, фантастических «пауков», парящих под потолком, натуральные соломенные шляпы с широкими полями и многое другое.

 
Теги: Брест
 
 
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9 октября 2018 года в "Брестском областном краеведческом музее" открылась выставка "Соломенное золото Беларуси". На выставке представлены около 100 предметов быта...
 
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