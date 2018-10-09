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26 октября 2018 года состоится VI Белорусский форум корпоративных юристов
Форум является площадкой для получения новых знаний компетентных, инициативных и высокопрофессиональных специалистов в своей сфере. Каждый участник самостоятельно выбирает тему сессии, которую хочет посетить, таким образом, формируя собственную программу под свои интересы.
Традиционно в рамках пленарного заседания будет озвучены результаты исследования «Портрет профессиональной деятельности юриста». В этом году юристам предлагается ответить на ряд блоков вопросов: деятельность юридического департамента, сферы интересов, судебная практика, информационные технологии. По результатам прошлогодних исследований было выявлено, что 83 % из опрошенных юристов консультировали работников предприятия по личным вопросам, 31 % регулярно консультировали учредителей компании по вопросам расторжения брака, регистрации собственности и другим вопросам.
Как изменилась ситуация за этот год? Что теперь волнует юристов страны? Узнаем по результатам исследования «Портрет профессиональной деятельности юриста – 2018». Принять участие в исследовании
Ключевыми темами VI Белорусского форума являются:
В рамках форума пройдет закрытый блок для руководителей и их «правых рук».
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Форум это крупное мероприятие, в рамках которого эксперты юридического сообщества проанализируют тенденции законодательства 2018 года, а также познакомят...
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