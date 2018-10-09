26 октября 2018 года состоится VI Белорусский форум корпоративных юристов





Форум является площадкой для получения новых знаний компетентных, инициативных и высокопрофессиональных специалистов в своей сфере. Каждый участник самостоятельно выбирает тему сессии, которую хочет посетить, таким образом, формируя собственную программу под свои интересы.

Традиционно в рамках пленарного заседания будет озвучены результаты исследования «Портрет профессиональной деятельности юриста». В этом году юристам предлагается ответить на ряд блоков вопросов: деятельность юридического департамента, сферы интересов, судебная практика, информационные технологии. По результатам прошлогодних исследований было выявлено, что 83 % из опрошенных юристов консультировали работников предприятия по личным вопросам, 31 % регулярно консультировали учредителей компании по вопросам расторжения брака, регистрации собственности и другим вопросам.

Как изменилась ситуация за этот год? Что теперь волнует юристов страны? Узнаем по результатам исследования «Портрет профессиональной деятельности юриста – 2018». Принять участие в исследовании http://bit.ly/jurist18

Ключевыми темами VI Белорусского форума являются:

Тренды-2019. Основные изменения законодательства: новое содержание Закона о хозяйственных обществах, Налоговый кодекс с 01.01.2019 и др. Риски и проблемы для исполнителя при грузоперевозке Факторы и критерии, на которые надо обратить внимание заказчику при грузоперевозке Минимизация рисков при проведении закупок Право и IT. Особенности разработки и защиты IT-продуктов для заказчиков Исполнительное производство. Нюансы и особенности Практика участия юристов в разрешении конфликтов при корпоративных спорах Мастер класс «Защита товарных знаков» Мастер класс «Юридический батл: банкротство и ликвидация. Способы взаимодействия с недобросовестными должниками» Мастер класс «Игровой арбитражный процесс »

В рамках форума пройдет закрытый блок для руководителей и их «правых рук».