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400 тысяч рублей на развитие бизнеса. 4 простых шага как их получить

10.10.2018 05:24 — Разное | Myfin  
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400 тысяч рублей на развитие бизнеса. 4 простых шага как их получить
400 тысяч рублей на развитие бизнеса. 4 простых шага как их получить
  1. Позвоните менеджеру или оформите онлайн-заявку на кредит на сайте банка, и наш специалист свяжется с вами;
  2. Подготовьте пакет документов (регистрационных и финансовых);
  3. Получите ответ банка;
  4. Подпишите договор и получите деньги.

Срок кредитования – до 84 месяцев, ставка кредитования от 0,0001% годовых в белорусских рублях в зависимости от выбранного вида кредита.

Минимальная сумма кредита – от 11 тысяч белорусских рублей.

Получателем кредита может выступать как индивидуальный предприниматель, так и юридическое лицо.

Выберите свой кредитный продукт:

Быстрый Актив до 200 тысяч белорусских рублей на инвестиции
Актив Развитие до 400 тысяч белорусских рублей на любые цели
Актив Дебют до 200 тысяч белорусских рублей  на открытие бизнеса
Актив Ресурс до 170 тысяч белорусских рублей, овердрафт к расчетному счету, под неустойку
Надежный Актив до 200 тысяч белорусских рублей, для финансирования текущей деятельности, кредит без залога
Надежный Актив Плюс до 200 тысяч белорусских рублей, для финансирования текущей деятельности
Актив Прогресс до 400 тысяч белорусских рублей, финансирование субъектов малого предпринимательства, в рамках Соглашения с ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
Грейс Актив до 200 тысяч белорусских рублей, на покупку товаров, работ (услуг) у Партнеров Банка, под неустойку

Преимущества кредитования малого бизнеса в ОАО «Банк БелВЭБ»:

 
 
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