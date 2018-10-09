|
400 тысяч рублей на развитие бизнеса. 4 простых шага как их получить
Срок кредитования – до 84 месяцев, ставка кредитования от 0,0001% годовых в белорусских рублях в зависимости от выбранного вида кредита.
Минимальная сумма кредита – от 11 тысяч белорусских рублей.
Получателем кредита может выступать как индивидуальный предприниматель, так и юридическое лицо.
Выберите свой кредитный продукт:
Преимущества кредитования малого бизнеса в ОАО «Банк БелВЭБ»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мечтаете открыть или расширить свой бизнес?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)