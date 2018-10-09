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Доллар продолжит расти? Смотрим предпосылки

10.10.2018 05:01 — Разное | Myfin  
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Доллар продолжит расти? Смотрим предпосылки
фото: Myfin.by

Доллар продолжит расти? Смотрим предпосылки

– Отчет за сентябрь о рынке труда США в конце прошедшей недели был противоречивым, но в целом в пользу доллара. Безработица сократилась до рекордного уровня за 48 лет – 3,7%, но число новых рабочих мест при этом оказалось ниже прогноза и предыдущего месяца.

В результате индекс доллара DX, едва снизившись от максимума осени 95,7 п. к 95,2 п., в начале недели вновь штурмует верха на уровне в районе 95,6 п.

Справка Myfin.by

Индекс доллара DX показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Вполне вероятен дальнейший рост доллара к 96,5 п., что неблагоприятно для валют развивающихся рынков, включая белорусский и российский рубль.

Пара USD/BYN поднялась выше 2,1400 BYN, как предполагалось в прогнозе на прошлую неделю. Это следствие указанных факторов, стимулирующих усиление американца и продолжающих действовать и далее.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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