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Внешность подскажет, есть ли проблемы с сердцем или сосудами
Иллюстративное фото
Такими выводами недавно поделились ученые из Тулузского университета на ежегодной конференции Европейского общества кардиологов, пишет
Стало быть, морщинки — это не только естественные возрастные признаки, все дело намного серьезнее? Вопрос для врачей, конечно, спорный. Но в одном кардиологи солидарны: многие проблемы со здоровьем у человека буквально написаны на лице.
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Избыток морщин на лбу — индикатор повышенного риска смертности от сердечно–сосудистых заболеваний.
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