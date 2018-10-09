Внешность подскажет, есть ли проблемы с сердцем или сосудами



Иллюстративное фото

Такими выводами недавно поделились ученые из Тулузского университета на ежегодной конференции Европейского общества кардиологов, пишетСтало быть, морщинки — это не только естественные возрастные признаки, все дело намного серьезнее? Вопрос для врачей, конечно, спорный. Но в одном кардиологи солидарны: многие проблемы со здоровьем у человека буквально написаны на лице.