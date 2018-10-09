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Внешность подскажет, есть ли проблемы с сердцем или сосудами

10.10.2018 00:00 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Избыток морщин на лбу — индикатор повышенного риска смертности от сердечно–сосудистых заболеваний.

Такими выводами недавно поделились ученые из Тулузского университета на ежегодной конференции Европейского общества кардиологов, пишет sb.by.

Стало быть, морщинки — это не только естественные возрастные признаки, все дело намного серьезнее? Вопрос для врачей, конечно, спорный. Но в одном кардиологи солидарны: многие проблемы со здоровьем у человека буквально написаны на лице.

Внешность подскажет, есть ли проблемы с сердцем или сосудами

 
 
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Избыток морщин на лбу — индикатор повышенного риска смертности от сердечно–сосудистых заболеваний.
 
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