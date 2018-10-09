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Госдума: «Кокорин и Мамаев должны быть пожизненно дисквалифицированы»

10.10.2018 07:26 — Разное | Партизан  
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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал о своем отношении к инциденту с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.



– Поведение футболистов вопиющее. Подобные выходки должны пресекаться. Дело может быть переквалифицировано на статью о хулиганстве, и, соответственно, все, кто в этом деле замешан – Кокорин, Мамаев и их сообщники, – должны быть наказаны. Наказание должно быть неотвратимым.

Вероятные расистские высказывания – отягчающее обстоятельство для спортсменов. Только что отгремел ЧМ по футболу, главный лозунг ФИФА – «Стоп расизм». Спасибо болельщикам, волонтерам, организаторам – никаких ксенофобских настроений и в помине не было на трибунах и фанзонах.

А наши футболисты, как сегодня следует из комментариев адвоката потерпевших, выкрикивали расистские лозунги. Спортсмены, допускающие подобные высказывания, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Наказание за расизм и ксенофобию должно быть по линии спортивных организаций. Футболисты опозорили честь страны, позорят честь своих клубов, они позорят честь сборной России. Подраться любой может, всякое бывает, а вот унижать человека за разрез глаз – это вопиющий случай, требующий наказания. Спортивная общественность здесь должна занять единственную возможную взрослую позицию по отношению к Мамаеву и к Кокорину – дисквалификацию.

Дело не должно быть спущено на тормозах, это может нанести ущерб имиджу всей страны, всего российского футбола, – сказал Дегтярев.

Напомним, оба футболиста участвовали в избиении человека в московской кофейне. До этого они напали на белоруса, водителя телеведущей Ольги Ушаковой. 

 
 
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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал о своем отношении к инциденту с участием...
 
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