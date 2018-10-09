Госдума: «Кокорин и Мамаев должны быть пожизненно дисквалифицированы»









– Поведение футболистов вопиющее. Подобные выходки должны пресекаться. Дело может быть переквалифицировано на статью о хулиганстве, и, соответственно, все, кто в этом деле замешан – Кокорин, Мамаев и их сообщники, – должны быть наказаны. Наказание должно быть неотвратимым.





Вероятные расистские высказывания – отягчающее обстоятельство для спортсменов. Только что отгремел ЧМ по футболу, главный лозунг ФИФА – «Стоп расизм». Спасибо болельщикам, волонтерам, организаторам – никаких ксенофобских настроений и в помине не было на трибунах и фанзонах.





А наши футболисты, как сегодня следует из комментариев адвоката потерпевших, выкрикивали расистские лозунги. Спортсмены, допускающие подобные высказывания, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Наказание за расизм и ксенофобию должно быть по линии спортивных организаций. Футболисты опозорили честь страны, позорят честь своих клубов, они позорят честь сборной России. Подраться любой может, всякое бывает, а вот унижать человека за разрез глаз – это вопиющий случай, требующий наказания. Спортивная общественность здесь должна занять единственную возможную взрослую позицию по отношению к Мамаеву и к Кокорину – дисквалификацию.





Дело не должно быть спущено на тормозах, это может нанести ущерб имиджу всей страны, всего российского футбола, – сказал Дегтярев.





Напомним, оба футболиста участвовали в избиении человека в московской кофейне. До этого они напали на белоруса, водителя телеведущей Ольги Ушаковой.