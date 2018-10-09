Пассажира в шортах не пустили на борт самолета

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Предприниматель Йордан Бишоп рассказал, что, когда он подошел к выходу на посадку, сотрудник авиакомпании недоверчиво взглянул на него и позвал менеджера. Тот заявил, что Бишоп не может пройти на борт в таком виде и попросил его переодеться.





Однако из-за того, что температура в Джакарте достигала 32 градусов, у пассажира не оказалось с собой запасных брюк. Тогда он попытался поспорить с сотрудниками авиакомпании, но ему не удалось доказать свою правоту: они все равно не пустили его внутрь.





В результате мужчине пришлось купить в одном из магазинов аэропорта саронг (традиционная ткань, которую оборачивают вокруг ног как юбку) и надеть его на себя. Только после этого ему удалось попасть в самолет.





Бишоп был возмущен случившимся, так как, по его словам он путешествует достаточно часто, но ни разу не сталкивался с подобным. После инцидента сотрудники авиакомпании принесли ему свои извинения и рассказали, что такое происходит постоянно.