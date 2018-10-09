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Белорусские спецслужбы задержали иностранца, подозреваемого в терроризме. Кого и откуда не говорят

10.10.2018 07:19 — Разное | Партизан  
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Белорусские правоохранительные органы задержали иностранного гражданина, который находится в базе Интерпола по обвинению в причастности к террористической деятельности, сообщил во вторник журналистам в Минске государственный секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

Белорусские спецслужбы задержали иностранца, подозреваемого в терроризме. Кого и откуда не говорят
"У нас задержан человек, который находится в розыске Интерпола за причастность к террористической деятельности, в том числе за убийство", — сказал Зась. 

По его словам, решается вопрос о его выдаче компетентным службам государства, которые объявили его в международный розыск. 

Он не уточнил обстоятельств задержания и гражданство подозреваемого.

В свою очередь, глава МИД Владимир Макей сообщил, что за несколько лет в пассажирских и миграционных потоках выявили почти 70 боевиков.

Выступая перед участниками международной конференции, Макей образно высказался о ее проблеме: "Раковая опухоль терроризма продолжает подтачивать иммунную систему организма".

"В силу транзитного географического положения сталкиваемся со всем спектром характерных для европейских государств проблем", – заявил Макей.

По словам главы белорусского МИД, среди проблем – наличие иностранных боевиков в миграционных и пассажирских потоках, получение гражданами опыта участия в боевых действиях за рубежом, влияние агрессивной зарубежной идеологии и другие.

По словам Макея, с 2014 года в миграционных и пассажирских потоках выявлено 68 боевиков и пособников террористических организаций. 

Говоря о потенциальных преступниках из числа сторонников радикальных религиозных движений, министр отметил: в Беларуси было выявлено около сотни "неофитов", один был задержан за приготовление к совершению террористического акта.

"Под влиянием радикальных сайтов он изучил инструкции и приступил к изготовлению взрывного устройства из общедоступных средств", – добавил Макей.

В Минске во вторник начала работу Международная конференция высокого уровня на тему "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", в которой участвуют представители МИД Беларуси и ФСБ. 
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские правоохранительные органы задержали иностранного гражданина, который находится в базе Интерпола по обвинению в причастности к террористической...
 
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