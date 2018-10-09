Россия перебросила войска в Ливию?









РБК рассказал источник в российском Минобороны. Об этомрассказал источник в российском Минобороны.





Речь идет о нескольких десятках элитных десантных подразделений. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей.





РБК также передает слова источника, близкого к ливийским властям, о том, что Россия действительно ведет военную активность в регионе.





Союзником Москвы в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар. Отмечается, что российское присутствие связано с нефтегазовыми интересами.





Ранее, 9 октября британские спецслужбы сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска.





Утверждалось, что Москва «хочет превратить Ливию в новую Сирию» и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.





В Госдуме заявили, что любые заявления на тему присутствия России в Ливии безосновательны.