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Россия перебросила войска в Ливию?

10.10.2018 07:15 — Разное | Партизан  
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Россия в последние месяцы перебрасывала в Ливию военный контингент.



Об этом РБК рассказал источник в российском Минобороны.

Речь идет о нескольких десятках элитных десантных подразделений. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей.

РБК также передает слова источника, близкого к ливийским властям, о том, что Россия действительно ведет военную активность в регионе.

Союзником Москвы в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар. Отмечается, что российское присутствие связано с нефтегазовыми интересами.

Ранее, 9 октября британские спецслужбы сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска.

Утверждалось, что Москва «хочет превратить Ливию в новую Сирию» и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.

В Госдуме заявили, что любые заявления на тему присутствия России в Ливии безосновательны.

 
 
Ссылка на источник 73
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Россия в последние месяцы перебрасывала в Ливию военный контингент.
 
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