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Россия перебросила войска в Ливию?
Россия в последние месяцы перебрасывала в Ливию военный контингент.
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Речь идет о нескольких десятках элитных десантных подразделений. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей.
РБК также передает слова источника, близкого к ливийским властям, о том, что Россия действительно ведет военную активность в регионе.
Союзником Москвы в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар. Отмечается, что российское присутствие связано с нефтегазовыми интересами.
Ранее, 9 октября британские спецслужбы сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска.
Утверждалось, что Москва «хочет превратить Ливию в новую Сирию» и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.
В Госдуме заявили, что любые заявления на тему присутствия России в Ливии безосновательны.
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Россия в последние месяцы перебрасывала в Ливию военный контингент.
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