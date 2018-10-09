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В Турции турист проглотил кольцо с бриллиантом стоимостью 35 тысяч евро

10.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В турецком курортном городе Мармарис турист проглотил в ювелирном магазине бриллиантовое кольцо стоимостью почти 35 тыся евро. Об этом пишет британский таблоид The Sun. Уточняется, что 54-летний ирландец Иэн Кэмпбелл попросил продавца магазина показать ему украшение, а затем проглотил драгоценность.

 

Когда приехала полиция, Кэмпбелл изначально отрицал свою вину. Однако после проверки записей с камер видеонаблюдения в ювелирном магазине мужчина был задержан и доставлен в больницу. 

В Турции турист проглотил кольцо с бриллиантом стоимостью 35 тысяч евро

Исследование в клинике показало, что кольцо находится в теле мужчины. Турецкая полиция продолжает расследование этого инцидента.

 
 
 
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В турецком курортном городе Мармарис турист проглотил в ювелирном магазине бриллиантовое кольцо стоимостью почти 35 тыся евро. Об этом пишет британский таблоид The...
 
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