В Турции турист проглотил кольцо с бриллиантом стоимостью 35 тысяч евро

В турецком курортном городе Мармарис турист проглотил в ювелирном магазине бриллиантовое кольцо стоимостью почти 35 тыся евро. Об этом пишет британский таблоид The Sun. Уточняется, что 54-летний ирландец Иэн Кэмпбелл попросил продавца магазина показать ему украшение, а затем проглотил драгоценность.

Когда приехала полиция, Кэмпбелл изначально отрицал свою вину. Однако после проверки записей с камер видеонаблюдения в ювелирном магазине мужчина был задержан и доставлен в больницу.





Исследование в клинике показало, что кольцо находится в теле мужчины. Турецкая полиция продолжает расследование этого инцидента.