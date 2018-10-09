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velcom снизил цену на шесть смартфонов Samsung и Xiaomi

10.10.2018 08:25 — Разное | Tut.by  
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velcom снизил цены на шесть смартфонов от Samsung и Xiaomi. Мы сравнили их новую стоимость с предложениями в белорусских интернет-магазинах.


В список смартфонов со сниженной стоимостью вошли Samsung Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 (2017). Их новая цена при покупке одним платежом соответственно составляет 339, 399 и 469 рублей.

В рассрочку условия еще выгоднее. Например, Galaxy J7 (2017) при покупке сроком на 6 и 11 месяцев обойдется в 349 рублей, на 24 месяца — в 368 рублей (вместо 469 рублей). Правда с оператором придется заключить дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев.

В белорусских интернет-магазинах Samsung Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 (2017) предлагаются от 300, 360 и 415 рублей. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Цены снизили и на Xiaomi Redmi S2, Redmi 5 и Redmi Note 5. Стоимость первого аппарата составляет 399 и 469 рулей (32/64 ГБ), второго — 349 рублей (32 ГБ), третьего — 469 и 569 рублей (32/64 ГБ).

Их также получится купить в рассрочку от 6 до 24 месяцев. Но в отличие от аппаратов Samsung, полная сумма выплаты тут будет такой же, как и при приобретении одним платежом (или даже немного выше при рассрочке на 24 месяца).

В Сети за Xiaomi Redmi S2, Redmi 5 и Redmi Note 5 с 32 ГБ встроенной памяти просят от 310, 290 и 345 рублей. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

В таблице ниже — полная информация по ценам в velcom при покупке одним платежом и в рассрочку:

Смартфон Цена со
скидкой, в рублях		 Сассрочка на
11 месяцев		 Рассрочка на
6 месяцев		 Рассрочка на
24 месяца
итого, рублей в
месяц, рублей		 итого, рублей в
месяц, рублей		 итого, рублей в
месяц, рублей
Samsung Galaxy J3 (2017) 339 298,98 27,18 299,04 49,84 360,00 15,00
Samsung Galaxy J5 (2017) 399 330,00 30,00 330,00 55,00 432,00 18,00
Samsung Galaxy J7 (2017) 469 348,92 31,72 348,96 58,16 368,16 15,34
Xiaomi Redmi S2 32 ГБ 399 399,08 36,28 399,00 66,50 438,96 18,29
Xiaomi Redmi S2 64 ГБ 469 469,04 42,64 469,02 78,17 539,04 22,46
Xiaomi Redmi 5 32 ГБ 349 348,92 31,72 348,96 58,16 378,96 15,79
Xiaomi Redmi Note 5 32 ГБ 469 469,04 42,64 469,02 78,17 539,04 22,46
Xiaomi Redmi Note 5 64 ГБ 569 568,92 51,72 568,92 94,82 618,96 25,79
 
 
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Мы сравнили их новую стоимость с предложениями в наших интернет-магазинах.
 
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