velcom снизил цену на шесть смартфонов Samsung и Xiaomi

В рассрочку условия еще выгоднее. Например, Galaxy J7 (2017) при покупке сроком на 6 и 11 месяцев обойдется в 349 рублей, на 24 месяца — в 368 рублей (вместо 469 рублей). Правда с оператором придется заключить дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев.
В белорусских интернет-магазинах Samsung Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 (2017) предлагаются от 300, 360 и 415 рублей. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».
Цены снизили и на Xiaomi Redmi S2, Redmi 5 и Redmi Note 5. Стоимость первого аппарата составляет 399 и 469 рулей (32/64 ГБ), второго — 349 рублей (32 ГБ), третьего — 469 и 569 рублей (32/64 ГБ).
Их также получится купить в рассрочку от 6 до 24 месяцев. Но в отличие от аппаратов Samsung, полная сумма выплаты тут будет такой же, как и при приобретении одним платежом (или даже немного выше при рассрочке на 24 месяца).
В Сети за Xiaomi Redmi S2, Redmi 5 и Redmi Note 5 с 32 ГБ встроенной памяти просят от 310, 290 и 345 рублей. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».
В таблице ниже — полная информация по ценам в velcom при покупке одним платежом и в рассрочку: