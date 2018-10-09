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В среду «День в большом городе» посвятит выпуск спорту
10.10.2018 08:29 — Разное | Аргументы и факты
Гостями телекафе станут волейболистки клуба «Минчанка» Екатерина Сокольчик и Елена Федоринчик.
Зрители смогут задать вопросы гостям в прямом эфире. Телефон для связи 8(017)2370186.
Помимо того, счастливчику достанется сертификат в spa-салон. Этот приз ожидает победителя игры #шестоечувство – подробности в аккаунтах проекта в социальных сетях
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Зрители смогут задать вопросы гостям в прямом эфире. Телефон для связи 8(017)2370186.
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