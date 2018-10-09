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Весь октябрь на гродненских дорогах лихачей будет "ловить" мобильный пункт контроля

10.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Весь октябрь на гродненских дорогах лихачей будет "ловить" мобильный пункт контроля
На протяжении октября на дорогах Гродненщины водителей, превысивших скорость в любой точке страны, будет выявлять мобильный пункт контроля и оплаты штрафов. В области также планируется дополнительно установить стационарные датчики фиксаций нарушений скоростного режима. 

Такие меры, считают в управлении ГАИ УВД облисполкома, помогут уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями – в минувшем сентябре число таких столкновений на дорогах  области возросло. 

– При общем снижении количества ДТП увеличилось число погибших участников дорожно-транспортных происшествий, – рассказали в управлении ГАИ УВД облисполкома

Анализ аварийной статистики первого осеннего месяца показал, что причиной большинства ДТП стало превышение скоростных режимов. Чаще всего игнорирование требований дорожных знаков заканчивалось лобовыми столкновениями и опрокидываниями. Такие ДТП, как правило, приводят к тяжелым последствиям. Например, в начале сентября в Новогрудском районе в аварии погиб пассажир легкового автомобиля. Женщина-водитель не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Причина ДТП – неверный выбор скорости. В Ивьевском районе из-за неправильно выбранной дистанции грузовик столкнулся с легковушкой и вытолкнул ее на встречку. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб, водитель и второй пассажир получили травмы. Всего в сентябре в авариях с опрокидываниями и лобовыми столкновениями погибли 4 человека, 17 получили ранения различной степени тяжести.

 

 Подобные ДТП для этого времени года не характерны. Например, за аналогичный период прошлого года в области было зарегистрировано одно такое столкновение, в котором погиб один человек. Обычно в структуре сентябрьских автоаварий преобладают наезды на пешеходов и велосипедистов. К этому приводит уменьшение продолжительности светового дня и ухудшение видимости. Но установившаяся в этом году теплая и без осадков сентябрьская погода внесла свои коррективы: водители «лихачили» на дорогах, превышали скоростные режимы, – сообщили в ГАИ. 

В Госавтоинспекции незамедлительно приняли превентивные меры. Уже в сентябре провели массированные отработки трасс М6 и Р99. Особое внимание уделили соблюдению скоростного режима, правил обгона и выезда на встречную полосу. Свыше двух тысяч водителей были привлечены к ответственности за превышение скорости. Помогут в борьбе с лихачами стационарные датчики контроля скоростного режима. 

– На дорогах дополнительно планируется установить 11 стационарных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима, о чем автомобилистов предупредят желтые таблички «Radar. Фотакантроль». Всего в области за скоростным режимом следят 54 стационарных и 5 передвижных датчиков. Камеры дисциплинируют водителей. Статистика  свидетельствует, что там, где они работают, аварийность заметно снижается, – добавили в управлении ГАИ УВД облисполкома

 

В октябре «сканировать» потоки автомобилей будут также и мобильные пункты оплаты и контроля штрафов. Мобильные группы, как правило, дежурят на участках магистралей, имеющих стратегическое значение в сети автомобильных дорог:  недалеко от границ со странами-соседками. Система позволяет выявлять водителей-иностранцев, нарушивших скоростной режим. Инспекторы ГАИ с помощью мобильных пунктов контроля оплаты останавливают их в пределах нашей страны и предлагают оплатить штраф.  В ГАИ подчеркивают, цель такой системы контроля – не штрафовать, а привить водителям, и не только белорусским, законопослушное поведение.

 

Гродненская правда.

 
 
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На протяжении октября на дорогах Гродненщины водителей, превысивших скорость в любой точке страны, будет выявлять мобильный пункт контроля и оплаты штрафов. В...
 
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