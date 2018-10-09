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Более 400 военнослужащих участвуют в учении на полигоне под Гродно
10.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Командно-штабное учение проходит под руководством командующего войсками Западного оперативного командования Виктора Хренина 9-12 октября на полигоне Гожский. "В нем участвуют свыше 400 человек личного состава и более 90 единиц техники. Совершенствуется слаженность управлений бригады и воинских частей (подразделений).
Проверяется степень подготовленности командиров и должностных лиц штабов к решению задач по управлению подчиненными при ведении оборонительного боя, а также организация и проведение мероприятий всестороннего обеспечения в интересах выполнения учебно-боевых задач", - проинформировали в Минобороны.
Во время учения отработают вопросы управления подчиненными воинскими частями и подразделениями при ведении боевых действий.
БелТА.
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