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Более 400 военнослужащих участвуют в учении на полигоне под Гродно

10.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Более 400 военнослужащих участвуют в учении на полигоне под <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a>
Более 400 военнослужащих принимают участие в командно-штабном учении с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой на полигоне под Гродно. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси.

Командно-штабное учение проходит под руководством командующего войсками Западного оперативного командования Виктора Хренина 9-12 октября на полигоне Гожский. "В нем участвуют свыше 400 человек личного состава и более 90 единиц техники. Совершенствуется слаженность управлений бригады и воинских частей (подразделений).

Проверяется степень подготовленности командиров и должностных лиц штабов к решению задач по управлению подчиненными при ведении оборонительного боя, а также организация и проведение мероприятий всестороннего обеспечения в интересах выполнения учебно-боевых задач", - проинформировали в Минобороны.

Во время учения отработают вопросы управления подчиненными воинскими частями и подразделениями при ведении боевых действий.

 

БелТА.

 
Теги: Гродно
 
 
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