|
Тепло и безопасность на Городокщине
10.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
С началом отопительного сезона на территории Городокского района более активно работают мобильные группы, которые проверяют, как граждане соблюдают правила безопасности при эксплуатации отопительного и электрооборудования, газовых котлов и плит. Особое внимание уделяют одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам. В очередной рейд с представителями РОЧС, ТЦСОН, энергонадзора и газового хозяйства отправилась корреспондент «районки».
Подробнее читайте в №77 от 09.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С началом отопительного сезона на территории Городокского района более активно работают мобильные группы, которые проверяют, как граждане соблюдают правила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)