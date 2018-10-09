Тепло и безопасность на Городокщине

С началом отопительного сезона на территории Городокского района более активно работают мобильные группы, которые проверяют, как граждане соблюдают правила безопасности при эксплуатации отопительного и электрооборудования, газовых котлов и плит. Особое внимание уделяют одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам. В очередной рейд с представителями РОЧС, ТЦСОН, энергонадзора и газового хозяйства отправилась корреспондент «районки».





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