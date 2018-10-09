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Бывший дворец Радзивиллов в Барановичском районе в пятый раз выставили на торги. Сейчас - недорого
Бывший дворец Радзивиллов в деревне Полонечка снова выставлен на торги — в пятый раз за последние пять лет,
В 2014 году бывшую усадьбу на аукционе приобрела частная фирма. Однако свои первоначальные планы — реставрацию дворца и размещение в нем туристического объекта — так и не воплотила в жизнь. Поэтому в 2016 году владельцу пришлось вернуть дворец государству. Следующие попытки продать усадьбу оказались безуспешными.
Теперь она снова выставлена на торги, аукцион состоится 4 декабря.
Как сообщает комитет «Брестоблимущество», на этот раз первоначальная цена объекта снижена на 80% и составляет 19,2 тысячи рублей. За эту сумму новый владелец получит бывшее здание дворца, в котором находилась сельская школа, и хозпостройки, а также земельный участок площадью 3,3 га с правом аренды на 50 лет.
По условиям аукциона он должен провести реконструкцию или реставрацию объекта, а также подписать и зарегистрировать в Министерстве культуры Беларуси охранное обязательство на историко-культурную ценность и использовать объект в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию.
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В 2014 году бывшую усадьбу на аукционе приобрела частная фирма. Однако свои первоначальные планы - реставрацию дворца и размещение в нем туристического объекта - так...
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