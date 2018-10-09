Без пяти минут уголовники. Кокорин и Мамаев упали на самое дно

Москва, 8 октября, одна из многочисленных столичных кофеен. За столиком в углу сидит мужчина в деловом костюме. Рядом расположилась шумная компания молодежи, которая, очевидно, не нашла общего языка с мужчиной. От весельчаков отделяется парень в капюшоне, держащий в руках стул. Через мгновение любитель кофе в деловом костюме получает стулом по голове. Когда ударивший нетвердой походкой возвращается к своему столу, его лицо поворачивается к камере наблюдения. Хулиган из кафе очень похож на футболиста питерского «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

«Прямо в здании избили мужчину»

Первое сообщение о том, что Кокорин и его закадычный друг, игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев, стали участниками драки, опубликовал телеграм-канал Mash.

По данным канала, когда футболисты пришли, сотрудники решили, что они пьяны или находятся в состоянии наркотического опьянения. Они заказали себе только кофе, при этом их компания шумно себя вела.

Персонал пытался успокоить друзей, но сделать это не удалось. Потом им сделал замечание постоянный клиент кофейни. Кокорину и Мамаеву это не понравилось, и они прямо в здании избили мужчину, в том числе кидались в него стульями.

Чуть позже появилось и имя человека, пострадавшего от рук футболистов: Денис Пак, руководитель Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга.

«Прошу прощения»: как Мамаев и Кокорин праздновали поражение

На счету тандема Кокорин — Мамаев много нефутбольных подвигов, о которых писал АиФ.ru.

Самым громким из них стали посиделки в Монте-Карло сразу после вылета с чемпионата Европы 2016 года.

На видео с «мероприятия» было видно, как на огромных подносах, украшенных огнями, выносят десятки бутылок элитного шампанского. Действие происходит под звуки гимна России.

Свидетели утверждали, что Кокорин и Мамаев отдыхали в местном ночном клубе Twiga. За время вечеринки друзья приобрели около 500 бутылок элитного шампанского «Арман де Бриньяк» по цене 500 евро за штуку. Таким образом, только на шампанское они потратили около 250 тысяч евро. Кокорин и Мамаев курили кальян, угощали всех желающих, а их спутницы жизни танцевали на диванах.

Резонанс от посиделок в Монте-Карло получился очень сильным. Настолько, что и Российский футбольный союз, и клубы вынуждены были принять меры. «Зенит» и «Краснодар» временно перевели друзей в резервные составы и оштрафовали. Было принято решение также не приглашать их в состав сборной России.

При этом в октябре 2016 года Life со ссылкой на свои источники сообщил, что РФС выплатил игрокам 30 миллионов рублей премиальных за выход сборной России на Евро-2016. Мамаев, проведший три игры, получил 11 миллионов, Кокорин, сыгравший 9 матчей и забивший 3 мяча, — 19 миллионов.

Кокорин после скандала в Монте-Карло собрал пресс-конференцию, на которой сказал: «Хотел бы попросить прощения у всех, кого обидел мой поступок... Осознаю, что сам факт появления в подобном заведении выглядел глупо... Прошу прощения у руководства клуба, сборной и всех болельщиков, которые переживают за нашу страну и футбольный клуб „Зенит“».

Дуло Кокорина: как футболист стрелял из пистолета

Павла Мамаева с тех пор в сборную не вызывали, а вот Кокорин в главную команду страны вернулся. Но творить странные вещи не перестал.

В декабре 2017 года в Сети появилось видео, на котором Кокорин стрелял из пистолета. Слава богу, не в людей, а в воздух. Как выяснилось, все происходило в Северной Осетии на свадьбе давнего друга Кокорина, нападающего самарских «Крыльев Советов» Алана Чочиева.

Видео, а вдобавок и фото с оружием, в том числе приставленным к собственной голове, выложил сам Кокорин. На что бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал так: «Уважаемые болельщики „Зенита“! Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове... Не стоит волноваться!!! Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове, похоже, мало чего есть. А раз так, он по-прежнему будет радовать нас своей игрой».

Член Комитета по этике Российского футбольного союза, известный тренер Геннадий Костылев, в интервью радиостанции «Говорит Москва» заметил: «С ним уже сто раз разговаривали. Все бесполезно. Он считает, что для кого-то нельзя, а ему можно. Отец взял бы ремень солдатский и отхлестал бы, как положено. Может, тогда поймет. Надо очень серьезно наказывать... Талантливый парень, нормальный вроде бы по жизни, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Он не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно. Он держится, а потом тормоза уходят — и он опять считает, что великий, что все позволено, что все простят».

«Усы надежды» начинались с насмешки Кокорина над Черчесовым

Сегодня мало кто помнит, что знаменитые «усы надежды» тоже начались с поста Кокорина в соцсети. Вот только ничего позитивного в них не было. Александр и Артем Дзюба, не попавшие в состав сборной на Кубок конфедераций-2017, сделали фото с характерным жестом, иронизируя над тренером сборной Станиславом Черчесовым.

Дзюба впоследствии вернулся в состав сборной и стал, пожалуй, самой харизматичной фигурой в российской команде на чемпионате мира-2018. А вот Кокорин оказался чужим на этом празднике жизни, хотя и отсутствовал по весьма уважительной причине: в марте 2018 года он получил тяжелую травму.

Сборная России своим прорывом в четвертьфинал мундиаля сумела изменить отношение страны к футболистам в целом. Так что прежние грехи народ готов был простить и Кокорину с Мамаевым. Но они этого, видимо, не оценили.

«10летдружбы» обернулись уголовным делом

7 октября Александр Кокорин разместил в Instagram фото с Мамаевым, сопроводив его хэштегом «10летдружбы» и подписью: «С Победой „Зенит“, Пашу с голом, президента с днём рождения». Согласно геолокации, веселая парочка находилась в Москве.

Где именно Кокорин с Мамаевым провели ночь, неизвестно, но утром они оказались в заведении «Кофемания» на Никитском бульваре Москвы.

В первые сообщения о происшествии верить не хотелось. Все-таки избиение человека — это уже не шутки. Однако публикация видео не оставляла сомнений в том, что происшествие действительно имело место.

Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве сообщила: «По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ „Побои“. Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».

«Издевались по национальному признаку. Оскорбили честь и достоинство»

В полиции не назвали имена Кокорина и Мамаева, но их озвучил адвокат Дениса Пака Геннадий Удунян.

«Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные: их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на „Хулиганство“», — приводит слова Удуняна телеграм-канал Mash.

Павлу Мамаеву 30 лет, Александру Кокорину — 27. Оба, особенно Кокорин, числились «восходящими звездами российского футбола».

Со «звездой» Мамаева вопрос был закрыт после Евро-2016, но в Кокорина продолжали верить.

Совсем недавно нападающий вышел после травмы в матче с чешской «Славией» и забил решающий гол. Казалось, дела идут на лад, не за горами возвращение в сборную...

И снова «здравствуйте». Причем на этот раз Кокорин с Мамаевым явно перешли все грани допустимого. И последствия могут быть самыми плачевными.

«Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут»

Главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов написал в своем телеграм-канале: «И „Краснодар“, и „Зенит“ проводят собственные проверки. У „Зенита“ одна из самых сильных служб безопасности в РПЛ. Оба футболиста будут отвечать по всей строгости. Достаточно вспомнить, как им влетело после вечеринки два года назад, чтобы понять, что в этот раз пощады не будет. По моей информации, решения в обоих случаях будут приниматься на самом высоком уровне».

Министр спорта России Павел Колобков в интервью порталу «Чемпионат» был категоричен: «В этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий „Зенита“ Александр Кокорин и полузащитник „Краснодара“ Павел Мамаев, то это недопустимо. Это неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы».

Их не надо жалеть. На месте чиновника мог оказаться любой

История отечественного спорта в целом и футбола в частности знает немало примеров, когда большие таланты своими руками разрушали собственную жизнь. Но Александр Кокорин и Павел Мамаев — кажется, первые, кто превратил этот процесс собственного падения в настоящее реалити-шоу.

Возможно, Кокорин с Мамаевым избегут тюрьмы, возможно, они даже останутся в футболе. Вот только их удары по воротам будут вспоминать куда реже, чем удары стулом по голове, стрельбу из пистолета и гулянку в Монте-Карло.

И повода им сочувствовать нет. Ведь на дороге у этих звезд вполне мог оказаться не чиновник, а любой из нас.