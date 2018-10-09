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Третью полосу на Кобринском путепроводе откроют 15 октября
Третью полосу для движения по Кобринскому мосту планируется открыть 15 октября,
«То, что мы сейчас имеем на путепроводе, — паллиативная мера, если говорить медицинским языком, — отметил Александр Рогачук. — Полностью закрывать там движение было бы катастрофой. Мы ставим задачу открыть третью полосу уже 15 октября».
По словам мэра, значительные изменения произойдут и около путепровода. Так, улица Нефтяная будет выходить на ул. Папанина — и будет уходить в сторону часть транспортного потока, что позволит немного разгрузить центр. Работы здесь планируют начать уже в этом году.
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А весь мост - к 15 июня следующего года.
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