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Третью полосу на Кобринском путепроводе откроют 15 октября

10.10.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Третью полосу для движения по Кобринскому мосту планируется открыть 15 октября, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука.


Фото: Вечерний Брест

«То, что мы сейчас имеем на путепроводе, — паллиативная мера, если говорить медицинским языком, — отметил Александр Рогачук. — Полностью закрывать там движение было бы катастрофой. Мы ставим задачу открыть третью полосу уже 15 октября».

По словам мэра, значительные изменения произойдут и около путепровода. Так, улица Нефтяная будет выходить на ул. Папанина — и будет уходить в сторону часть транспортного потока, что позволит немного разгрузить центр. Работы здесь планируют начать уже в этом году.

 
Теги: Брест
 
 
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