Третью полосу на Кобринском путепроводе откроют 15 октября

Третью полосу для движения по Кобринскому мосту планируется открыть 15 октября, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука.



Фото: Вечерний Брест

«То, что мы сейчас имеем на путепроводе, — паллиативная мера, если говорить медицинским языком, — отметил Александр Рогачук. — Полностью закрывать там движение было бы катастрофой. Мы ставим задачу открыть третью полосу уже 15 октября».

По словам мэра, значительные изменения произойдут и около путепровода. Так, улица Нефтяная будет выходить на ул. Папанина — и будет уходить в сторону часть транспортного потока, что позволит немного разгрузить центр. Работы здесь планируют начать уже в этом году.