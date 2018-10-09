На испытаниях замечен новый универсал Audi A6 Allroad

В Сети появились новые шпионские фотографии нового поколения универсала «повышенной проходимости» Audi A6 Allroad, популярной в Европе приподнятой версии модели A6 Avant .





Судя по небольшому количеству камуфляжной пленки на прототипах, дебют нового A6 Allroad не за горами — целиком автомобиль должны рассекретить до конца текущего года. От исходного A6 Avant версия Allroad будет отличаться, как водится, пластиковыми накладками на колесных арках и по бокам, имитацией защиты в бамперах, а также иным оформлением радиаторной решетки с шестью вертикальными прутьями.

По неподтвержденным данным, моторная гамма внедорожного универсала будет включать трехлитровые двигатели — бензиновый V6 TFSI с отдачей 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента и дизельный V6 TDI с двумя вариантами форсировки (231 и 286 сил с крутящим моментом 620 Нм).





Все версии A6 Allroad по умолчанию будут оснащаться полным приводом Quattro, адаптивной пневмоподвеской и, как и в случае со стандартным универсалом, «мягкогибридной» системой со стартер-генератором, работающим от 48-вольтовой сети.