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Правовая ловушка: бабушка-наниматель девять лет, как умерла, но квартира на ней, коммуналку платит
Ситуация, которую нам описала Анна Смирнова из Витебска, — нестандартная. Анна с детьми живет в неприватизированной квартире. Ответственным нанимателем этой квартиры является ее бабушка, Любовь Антоновна. Правда, она умерла еще в 2009 году. Логично было бы переписать договор найма на другого члена семьи, но вносить изменения в договор чиновники отказываются. Анна платит за квартиру от имени бабушки и опасается, что семью могут в любой момент выставить за дверь.
Эта история не относится к категории «чиновничьего беспредела». Дело в законе, в котором говорится, что внести изменения в договор о найме жилого помещения можно только с согласия всех зарегистрированных жильцов.
С этим-то и проблемы. Мать Анны, зарегистрированная в квартире, в 2009 году уехала на заработки в Россию и пропала. Ее какое-то время пытались найти — в 2012 году возбудили уголовное дело по факту «безвестного исчезновения гражданки». В 2013 году его приостановили — мать Анны не нашли.
Местонахождение матери милиция все же установила: ее нашли в Москве, фактически она бомж. В Беларусь возвращаться не согласилась. О ситуации знают в горисполкоме, и облисполкоме, но ответы везде одинаковые: предоставьте заявление матери. Нет иного законного способа.
— Такое ощущение, что чиновники не понимают, что это практически невозможно, — говорит Анна. — Ее милиция еле-еле нашла, а мне как? Ехать в Москву? А куда идти, куда обращаться, где жить? Это же как искать иголку в стоге сена!
В одном из ответов Витебского горисполкома говорилось, что «в случае невозможности получить согласие кого-либо из совершеннолетних членов семьи необходимо обратиться в суд за защитой нарушенного права».
Анна подала иск в суд о признании своей «пропавшей» матери утратившей право владения и пользования жилым помещением. В иске было отказано. Теперь отказывают и в жалобах на решения исполкомов об отказе в принятии заявления.
Дальнейшая переписка с чиновниками всех уровней результата не принесла — ответственным нанимателем до сих пор остается покойная Любовь Антоновна.
Единственный вариант, который подсказывают юристы, — это ехать в Россию, разыскать там свою мать, взять у нее доверенность на решение вопросов с договором найма. Правда, для этого ее нужно найти в десятимиллионном городе. А еще у разыскиваемой должен оказаться при себе паспорт. Если учесть образ жизни человека — не факт, что он не утерян.
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Логично было бы переписать документы на другого члена семьи, но нужно согласие всех, кто там прописан. А один недоступен.
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