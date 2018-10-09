10 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день психического здоровья (депрессией страдает каждый седьмой житель нашей планеты).

Всемирный день борьбы со смертной казнью.

ПРИМЕТЫ:

Савватей Пчельник. В этот день уносит пчелиная матка ключики от лета в далекие тёплые края.

РОДИЛИСЬ:

1731 Генри КАВЕНДИШ, английский физик и химик, открывший формулу воды и измеривший вес Земли. Унаследовав крупное состояние, он тратил почти все доходы на проведение экспериментов. Он мог определить напряжение тока, касаясь электрической цепи рукой, что указывает на его необыкновенные физические качества. Кавендиш вёл себя по отношению к окружающим, по меньшей мере, странно: он не переносил, когда кто-либо к нему обращался, а уж если с ним заговаривал на улице какой-нибудь незнакомец, учёный молча отворачивался, подзывал кэб и немедленно возвращался домой. Женщин он вообще считал какой-то разновидностью людей, с которой не желал иметь ничего общего. К дому он приказал пристроить наружную лестницу и велел слугам пользоваться только ею. Тех же из них, кто осмеливался воспользоваться внутренней, он немедленно увольнял.

1813 Джузеппе Фортунино Франческо ВЕРДИ, великий итальянский композитор, автор 26 опер. Опера, написанная к открытию Суэцкого канала, прославилась едва ли не больше самого канала. Это «Аида», впервые исполненная в Каире, в 1871 году. Всю жизнь Верди сохранял неприязнь к немецкому композитору ВАГНЕРУ.

1861 Фритьоф НАНСЕН, норвежский путешественник.

1955 Дэвид Ли РОТ, вокалист американской группы «Ван Хален».

1968 Филипп Олегович ЯНКОВСКИЙ, российский актёр.

1969 Алексей Евгеньевич КРАВЧЕНКО, российский актёр. Впервые снялся в 14 лет в фильме «Иди и смотри».

1974 Григорий Александрович АНТИПЕНКО, российский актёр («Не родись красивой»). Его первая специальность - аптекарь-фармацевт. Разведён, от двух браков трое сыновей.

1984 Павел Валерьевич ДУРОВ, создатель социальной сети «ВКонтакте». Его состояние $1,7 млрд. Дуров вегетарианец. В 2014 году продал свои акции «ВКонтакте» и уехал жить за границу, переезжая из страны в страну. В эмиграции основал мессенджер Telegram.

СОБЫТИЯ:

1865 Был запатентован бильярдный шар. Изобретатель Джон Уэсли ХАЙЯТТ открыл синтетический материал, который можно было отливать в форму. Он первым нашёл замену использовавшимся до того шарам исключительно из слоновой кости. За это он получил премию $10 тыс.

1913 При строительстве Панамского канала впервые соединились воды Тихого и Атлантического океанов. Но до прохода первого корабля оставался ещё почти год.

1918 Была проведена реформа орфографии в русском языке (исключены «яти», «еры», апострофы и т.д.).

1933 В США поступил в продажу первый в мире синтетический стиральный порошок (под маркой «Dreft»).

1957 Президент США ЭЙЗЕНХАУЭР принёс извинения министру финансов Ганы, которого отказались обслужить в ресторане города Дувр (шт. Делавэр) из-за цвета его кожи.

1979 В НХЛ дебютировал хоккеист Уэйн ГРЕТЦКИ.

1979 Трагедия на минском стадионе "Трактор". После матча чемпионата СССР по футболу «Динамо» (Минск) - «Динамо» (Москва) на выходе со стадиона случилась давка. В результате один человек погиб, десятки получили ранения.

1993 Началось вещание телеканала НТВ. Первой передачей была аналитическая программа «Итоги».

1999 В первом в истории профессионального бокса поединке между мужчиной и женщиной победила американка Маргарет МАКГРЕГОР.

2000 Уроженец Витебска Жорес АЛФЁРОВ стал лауреатом Нобелевской премии по физике.

2006 Была запущена российская социальная сеть «ВКонтакте». Сайт этой сети - самый популярный в Беларуси.