ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Крутой подготовит церемонии открытия и закрытия II Европейских игр

10.10.2018 09:02 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Компания композитора и народного артиста Игоря Крутого «Арт Сити 5» займется подготовкой торжественных церемоний II Европейских игр вместе с Белгосфилармонией.

9 октября в Минске было подписано соглашение, согласно которому российская компания выступает подрядчиком по организации масштабного спортивного мероприятия, передает БЕЛТА.

По словам Игоря Крутого, главная задача церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года - показать миру Беларусь во всей красе.

«Мы отразим в концепции церемоний открытия и закрытия II Европейских игр дух, самобытную культуру, традиции белорусского народа. Белорусская сторона заинтересована, чтобы шоу было организовано на самом высочайшем уровне с использованием самых новейших технологий, а для нас такой опыт - возможность совершенствоваться и находиться в обойме тех компаний, которые способны делать такие проекты», - рассказал Игорь Крутой.

Композитор признался, что для реализации проекта ему придется выучить историю Беларуси.

По словам режиссера-постановщика II Европейских игр 2019 года от Беларуси Александра Вавилова, сотрудничество с российскими коллегами будет плодотворным.

«Но, в любом случае, во главу угла концепции церемоний будет поставлен человек, через которого мы сможем рассказать европейскому зрителю о нашей стране», - сказал он.

Как отметил министр культуры Юрий Бондарь, российская компания была выбрана потому, что российская компания понимает белорусский менталитет и соответствует финансовым требованиям. В настоящее время идет работа над сценарием.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.

Фото ТАСС

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания композитора и народного артиста Игоря Крутого «Арт Сити 5» займется подготовкой торжественных церемоний II Европейских игр вместе с Белгосфилармонией.
 
Новости дня
Новости разные
 
10 октября - всемирный день психического здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика