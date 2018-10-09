Игорь Крутой подготовит церемонии открытия и закрытия II Европейских игр

Компания композитора и народного артиста Игоря Крутого «Арт Сити 5» займется подготовкой торжественных церемоний II Европейских игр вместе с Белгосфилармонией.

9 октября в Минске было подписано соглашение, согласно которому российская компания выступает подрядчиком по организации масштабного спортивного мероприятия, передает БЕЛТА .

По словам Игоря Крутого, главная задача церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года - показать миру Беларусь во всей красе.

«Мы отразим в концепции церемоний открытия и закрытия II Европейских игр дух, самобытную культуру, традиции белорусского народа. Белорусская сторона заинтересована, чтобы шоу было организовано на самом высочайшем уровне с использованием самых новейших технологий, а для нас такой опыт - возможность совершенствоваться и находиться в обойме тех компаний, которые способны делать такие проекты», - рассказал Игорь Крутой.

Композитор признался, что для реализации проекта ему придется выучить историю Беларуси.

По словам режиссера-постановщика II Европейских игр 2019 года от Беларуси Александра Вавилова, сотрудничество с российскими коллегами будет плодотворным.

«Но, в любом случае, во главу угла концепции церемоний будет поставлен человек, через которого мы сможем рассказать европейскому зрителю о нашей стране», - сказал он.

Как отметил министр культуры Юрий Бондарь, российская компания была выбрана потому, что российская компания понимает белорусский менталитет и соответствует финансовым требованиям. В настоящее время идет работа над сценарием.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.

Фото ТАСС