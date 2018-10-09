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Аэробика, танцы, правильное питание. Как инициативный молодой хореограф организовала фитнес-клуб в Мстиславле

10.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Аэробика, танцы, правильное питание. Как инициативный молодой хореограф организовала фитнес-клуб в Мстиславле

Молодые специалисты в организациях особенно ценны тем, что у них есть нетривиальный взгляд на ситуацию и они зачастую горят интересными идеями. Именно такая идея появилась у методиста районного Центра культуры и народного творчества, где недавно открылся фитнес-клуб.

Идея открыть на базе РЦКиНТ фитнес-клуб появилась у молодого хореографа Надежды Гращенко несколько месяцев назад.

Аэробика, танцы, правильное питание. Как инициативный молодой хореограф организовала фитнес-клуб в Мстиславле

Надежда Гращенко.

— Я часто слышала, как родители, которые приводят детей на занятия после школы, шутливо замечают, что в нашем городе очень хороший выбор кружков для детей, да вот только взрослым тоже хочется посещать какие-нибудь клубы по интересам, — рассказывает Надежда. — И я подумала, что в этой шутке есть доля правды. Так у меня и появилась мысль создать «кружок для взрослых».

Направление для нового клуба выбирать долго не пришлось, ведь Надежда Сергеевна очень любит танцевать и по профессии является хореографом.

Эту специальность она получила в Могилёвском коллледже искусств, после которого и отправилась по распределению в родной райцентр (девушка родом из аг. Андраны). Два года «отработки» уже прошло, и молодой специалист осталась на своём первом месте работы.

— Уходить никуда не хочется, ведь у меня грандиозные планы, — улыбается она. — Давно хотелось поработать со взрослыми. Ведь моя профессия предполагает постоянную работу над собой, и у меня порой возникала мысль о том, чтобы передать этот опыт другим людям.

Идея скоро приобрела форму. Девушка составила подробную программу тренировок, к разработке которой подошла с большим старанием, договорилась с руководством центра культуры. Предложение инициативного специалиста было тут же принято, а для занятий выделили зал.

Аэробика, танцы, правильное питание. Как инициативный молодой хореограф организовала фитнес-клуб в Мстиславле

— Моя программа представляет собой двухмесячный марафон, во время которого члены клуба будут посещать его дважды в неделю. Будем заниматься аэробикой, танцами, развивать своё тело и изучать принципы правильного питания, — перечисляет методист. — В первый месяц наша задача — подготовить тело упражнениями для всех групп мышц и определить свои способности и степень выносливости. А вот во второй месяц будем усиленно работать над собой и выбранными группами мышц.

Горожане на идею молодого хореографа и приглашение на занятия, которое она изложила в социальной сети, сразу отреагировали очень активно.

— Мне много звонили и интересовались. Это очень воодушевило меня, — делится девушка. — Но, к сожалению, в группу записывались не так охотно. Не могу не отметить, что те, кто всё-таки дошёл до меня, приятно удивили. Их запал очень радует.

Большую команду в клуб Надежда набирать не хочет, потому что к каждому члену клуба она хочет применять индивидуальный подход.

Если этот двухмесячный эксперимент окажется удачным, то занятия в клубе планируется проводить на постоянной основе. Дальнейшее развитие этой инициативы зависит только от мстиславчан.

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Молодые специалисты в организациях особенно ценны тем, что у них есть нетривиальный взгляд на ситуацию и они зачастую горят интересными идеями. Именно такая идея...
 
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