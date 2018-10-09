Депутаты в ПАСЕ сорвали прямой эфир скандалистке Скабеевой - заглушили гимном





Депутаты, представляющие украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, заглушили репортаж "журналистки" канала Россия 24 исполнением гимна Украины.





После безуспешных попыток начитать текст на камеру, пропагандистка с росТВ Ольга Скабеева начала комментировать происходящее: "Это лицо современной Украины, точнее... современной власти". Борислава Березу она назвала "представителем Дмитрия Яроша", чем вызвала взрыв хохота.





Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев ранее заявил, что на него "в прямом смысле напали" российские пропагандисты с телеканала Россия 24.









news.liga.net Сегодня была сорвана попытка России вернуться в ПАСЕ: резолюция о полномочиях и праве голоса российских делегаций не набрала нужного количества голосов, сообщает



