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Депутаты в ПАСЕ сорвали прямой эфир скандалистке Скабеевой - заглушили гимном
После провала попытки Кремля вернуться в ПАСЕ, украинские депутаты заглушили комментарии пропагандистки с телеканала Россия 24 громким пением гимна.
Депутаты, представляющие украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, заглушили репортаж "журналистки" канала Россия 24 исполнением гимна Украины.
После безуспешных попыток начитать текст на камеру, пропагандистка с росТВ Ольга Скабеева начала комментировать происходящее: "Это лицо современной Украины, точнее... современной власти". Борислава Березу она назвала "представителем Дмитрия Яроша", чем вызвала взрыв хохота.
Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев ранее заявил, что на него "в прямом смысле напали" российские пропагандисты с телеканала Россия 24.
Сегодня была сорвана попытка России вернуться в ПАСЕ: резолюция о полномочиях и праве голоса российских делегаций не набрала нужного количества голосов, сообщает
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После провала попытки Кремля вернуться в ПАСЕ, украинские депутаты заглушили комментарии пропагандистки с телеканала Россия 24 громким пением гимна.
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