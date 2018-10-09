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Депутаты в ПАСЕ сорвали прямой эфир скандалистке Скабеевой - заглушили гимном

10.10.2018 08:49 — Разное | Партизан  
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После провала попытки Кремля вернуться в ПАСЕ, украинские депутаты заглушили комментарии пропагандистки с телеканала Россия 24 громким пением гимна.


Депутаты, представляющие украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, заглушили репортаж "журналистки" канала Россия 24 исполнением гимна Украины.

После безуспешных попыток начитать текст на камеру, пропагандистка с росТВ Ольга Скабеева начала комментировать происходящее: "Это лицо современной Украины, точнее... современной власти". Борислава Березу она назвала "представителем Дмитрия Яроша", чем вызвала взрыв хохота.

Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев ранее заявил, что на него "в прямом смысле напали" российские пропагандисты с телеканала Россия 24.


Сегодня была сорвана попытка России вернуться в ПАСЕ: резолюция о полномочиях и праве голоса российских делегаций не набрала нужного количества голосов, сообщает news.liga.net


 
 
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После провала попытки Кремля вернуться в ПАСЕ, украинские депутаты заглушили комментарии пропагандистки с телеканала Россия 24 громким пением гимна.
 
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