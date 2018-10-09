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Что будет с долларом?

10.10.2018 08:44 — Разное | Партизан  
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У доллара не все так благополучно, считает аналитик. Минувшая неделя подтвердила тренд на снижение курса белорусского рубля на местном валютном рынке, констатировал в комментарии belmir.by финансовый консультант TeleTrade Михаил Грачев.

– За прошлую неделю больше всего валюта потеряла к доллару США – 2,06 процента. К евро снижение составило 1,04 процента. К российскому рублю – 0,62 процента.

В целом, валютная корзина практически вернулась к значениям начала текущего года.

Сегодняшние торги на белорусской валютно-фондовой бирже оставили статус-кво без изменения, за исключением того, что российский рубль подешевел на 0,51 процента.

Таким образом, валютная корзина немного укрепилась. С большой долей вероятности эта же тенденция сохранится и в течение недели.

На российский рубль оказало давление снижение цен на нефть, с которого началась торговая неделя.

После бурного роста котировки «черного золота» снизились из-за сообщения из США о том, что Вашингтон может смягчить санкции в отношении стран, которые уже ограничили поставки из Ирана.

Цена нефти марки Brent, на которую ориентируется российский рынок, упала до 83 долларов за баррель.

Напомним, что еще на прошлой неделе Brent поднималась в цене до 86,25 долларов за баррель, когда курс рубля снизился до 66,80 за доллар США.

Кроме этого, есть опасения по поводу расширения санкций в отношении России со стороны США и других стран.

Для доллара тоже не все так благополучно. Несмотря на его существенное укрепление на мировом финансовом рынке, доходность гособлигаций США (трежерис) растет, что может спровоцировать обвал на американском фондовом рынке.

Доходность подскочила до 3,233 процента – максимум с 2008-го. Подобное было в феврале этого года, когда обвал фондового рынка привел к обвалу доллара. Сейчас ситуация повторяется.

Тем временем, пока доллар держится на локальных максимумах (индекс доллара достиг 95,69 пункта). Высока вероятность, что на белорусском рынке доллар вырастет до 2,165 белорусского рубля.

Евро пока занимает нейтральную позицию, и курс остается около текущих значений – 2,475 белорусского рубля.


Российский рубль может снизиться еще больше и достичь отметки в 3,190 белорусского рубля за 100 российских по итогам недели.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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У доллара не все так благополучно, считает аналитик. Минувшая неделя подтвердила тренд на снижение курса белорусского рубля на местном валютном рынке,...
 
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