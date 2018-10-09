ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии задержали белоруса по делу о сексуальном насилии

10.10.2018 08:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На севере Италии задержан 29-летний белорус, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, произошедшем в Минске в июле 2016 года.



Об этом пишет Belmir.by со ссылкой на издание издание Corriere del Veneto.  

Как сообщается, наш соотечественник, проходящий под инициалами М.В., 1989 года рождения, находился в международном розыске.

По информации издания, два года назад он вместе с двумя другими фигурантами совершил насильственные действия в отношении 14-летней девочки.

Искали мужчину в России, а нашли в Италии. Белорус приехал с женой отдохнуть на озеро Гарда и жил в гостинице в курортном городке Пескьера.

Когда полицейские прибыли, на месте разыскиваемого не оказалось – незадолго до визита карабинеров тот покинул номер со своей спутницей. Арест произошел, когда он возвращался в отель.

По данным издания, задержанного доставили в следственный изолятор в Верону, а в дальнейшем он должен быть экстрадирован в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На севере Италии задержан 29-летний белорус, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, произошедшем в Минске в июле 2016 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко торгуется, но терпение Москвы на исходе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Слуцк Город
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика