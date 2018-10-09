В Италии задержали белоруса по делу о сексуальном насилии









Belmir.by со ссылкой на издание издание Corriere del Veneto. Об этом пишетсо ссылкой на издание издание Corriere del Veneto.





Как сообщается, наш соотечественник, проходящий под инициалами М.В., 1989 года рождения, находился в международном розыске.





По информации издания, два года назад он вместе с двумя другими фигурантами совершил насильственные действия в отношении 14-летней девочки.





Искали мужчину в России, а нашли в Италии. Белорус приехал с женой отдохнуть на озеро Гарда и жил в гостинице в курортном городке Пескьера.





Когда полицейские прибыли, на месте разыскиваемого не оказалось – незадолго до визита карабинеров тот покинул номер со своей спутницей. Арест произошел, когда он возвращался в отель.





По данным издания, задержанного доставили в следственный изолятор в Верону, а в дальнейшем он должен быть экстрадирован в Беларусь.