Запрет продажи секонд-хенда через Интернет физических лиц не коснется

сообщает neg.by. Многие граждане решили, что под этот запрет попадут любые интернет-площадки, где предлагается приобрести бывшие в употреблении товары, включая чрезвычайно популярные у наших граждан интернет-«барахолки» (самой посещаемой из которых, несомненно, является сайт kufar.by), а не только специализированные интернет-магазины по продаже бывших в употреблении вещей. Причем интерес у всех вызвала одна норма проекта – запрет на розничную продажу через Интернет бывших в употреблении одежды и обуви, которые с «лихих» девяностых у нас принято называть секонд-хендом,neg.by. Многие граждане решили, что под этот запрет попадут любые интернет-площадки, где предлагается приобрести бывшие в употреблении товары, включая чрезвычайно популярные у наших граждан интернет-«барахолки» (самой посещаемой из которых, несомненно, является сайт kufar.by), а не только специализированные интернет-магазины по продаже бывших в употреблении вещей.





Насторожил «паникеров» еще и тот факт, что в обосновании проекта, который был размещен на сайте МАРТ вместе с его текстом, не скрывалось: инициатором этого нововведения был концерн «Беллегпром». Желая обеспечить всех белорусских граждан «качественными и безопасными товарами легкой промышленности», он решил «на корню извести» одного из своих конкурентов – интернет-торговлю подержанными вещами. Нечего, мол, одеваться и обуваться в «поношенное», когда прекрасными белорусскими одеждой и обувью магазины завалены. То, что денег на новые товары у многих не хватает, во внимание, по-видимому. не принималось.





Естественно, объяснялась необходимость введения запрета совсем иными, гораздо более благородными причинами. Во-первых, б/у-шные товары, предлагаемые через Интернет, не являются типовыми, они могут иметь дефекты, которые «на образцах», т.е. на фотографиях вещей, даже если они выполнены качественно, не видны.





Во-вторых, такие товары согласно нашему законодательству обмену и возврату не подлежат. И если вы оплатили их дистанционно, а потом убедились, что они вам не подходят по размеру или имеют дефекты, то «поезд уже ушел». Недобросовестный продавец останется с вашими деньгами, а вы – с негодной покупкой, и ни какие общества защиты потребителей и суды здесь не помогут.





В третьих, были обнаружены случаи торговли бывшими в употреблении нательным бельем, одеждой и обувью для детей, что у нас категорически запрещено при любых формах торговли.





К тому же ни для кого ни секрет, что под видом ношенных на подобных площадках некоторые ушлые предприниматели реализуют вполне себе новую продукцию, не желая платить с нее налоги и оформлять документы, что, очевидно, также не прошло мимо внимания авторов проекта.





Справедливости ради отметим – все перечисленное выше действительно имеет место и спорить с приведенными аргументами трудно. При этом, правда, можно удивиться, что у нас еще есть люди, готовые заранее платить за «поношенные» товары, прежде, чем их потрогать и примерить. Хотя какое-то количество не совсем адекватных граждан есть в любом обществе, и последнее должно защищать и их интересы.









Что касается главного вопроса – судьбы Куфара и других интернет-«барахолок», то исчерпывающий ответ на него дала Ирина Шпак, начальник отдела методологии МАРТ, которая, выступая на телеканале СТВ, заверила всех, что документ не распространяется на граждан, которые продают принадлежащие им б/у-шные товары. И если в процессе их реализации они помещают информацию о них на каких-то крупных интернет-сайтах, то такая деятельность под запрет не попадает.





Будем надеяться, что озвученное мнение начальника отдела методологии МАРТ будет совпадать и с официальной позицией самого министерства после принятия проекта в виде нормативного акта и вступления его в силу.



