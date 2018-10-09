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Чемпионат Европы в Баку перенесен
Исполком Европейского гимнастического союза (UEG) принял решение перенести на более ранний срок проведение в Баку чемпионата Европы по художественной гимнастике 2019 года.
Как передает
Основанием для переноса стал финал Лиги Европы по футболу, который пройдет в столице Азербайджана 29 мая.
Первоначально планировалось, что ЧЕ-2019 по художественной гимнастике пройдет в Баку с 31 мая по 2 июня.
«В связи с проведением финала футбольной Лиги Европы исполком принял решение изменить сроки проведения чемпионата Европы», - говорится в сообщении пресс-службы.
Европейское первенство пройдет с 16 по 19 мая.
Чемпионат Европы в 2018 году проходил в испанской Гвадалахаре.
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Исполком Европейского гимнастического союза (UEG) принял решение перенести на более ранний срок проведение в Баку чемпионата Европы по художественной гимнастике...
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