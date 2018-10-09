Чемпионат Европы в Баку перенесен

Oxu.Az , об этом сообщает пресс-служба UEG. Как передает, об этом сообщает пресс-служба UEG.





Основанием для переноса стал финал Лиги Европы по футболу, который пройдет в столице Азербайджана 29 мая.





Первоначально планировалось, что ЧЕ-2019 по художественной гимнастике пройдет в Баку с 31 мая по 2 июня.





«В связи с проведением финала футбольной Лиги Европы исполком принял решение изменить сроки проведения чемпионата Европы», - говорится в сообщении пресс-службы.





Европейское первенство пройдет с 16 по 19 мая.





Чемпионат Европы в 2018 году проходил в испанской Гвадалахаре.