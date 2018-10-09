Напомним, что ряд журналистов и редакторов портала TUT.BY и агентства "БелаПАН" был задержан в начале августа текущего года, в редакциях были проведены обыски. Было также возбуждено уголовное дело по фактам незаконного доступа к информации госагентства БелТА. Позже задержанных отпустили, но в отношении них были применены ограничения, в частности временный запрет на выезд из страны.





Ситуация была обсуждена на проходящем в эти дни заседании Комитета ООН по правам человека в Женеве, где представитель СК ответил на ряд вопросов.





Как сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета, в связи с вниманием международной организации к произошедшему было принято решение обнародовать дополнительную информацию.





В СК проинформировали, что расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации агентства "БелТА" еще продолжается.





"Лица, которые осуществляли несанкционированный доступ к защищенной информации, установлены. Среди них – должностное лицо интернет-портала и работники различных редакций", – сказали в комитете.





Там также уточнили, что подозреваемые задерживались в рамках Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. "Следствие одномоментно работало со всеми задержанными и предприняло меры для получения доказательств, которые при ином подходе могли быть уничтожены", – сообщили в СК.









В пресс-службе рассказали, что в период задержания подозреваемых следователи смогли быстро провести все необходимые процессуальные действия, что позволило в дальнейшем не заключать представителей СМИ под стражу.





В комитете отдельно остановились на действиях сотрудников портала TUT.BY: ресурс по платной подписке на договорной основе получал информацию таких новостных агентств, как Reuters и BBC, а с БелТА у него такого договора не было.





"В Беларуси все граждане равны перед законом вне зависимости от сферы деятельности и рода занятий", – констатировали в СК. Правда, представителей государственной газеты "Культура" и государственной газеты "Наука" по этому делу не задерживали. И никаких подписок о невыезде с них не брали.





Напомним, что белорусская общественность - политики, общественные деятели, журналисты, а также многие европейские политики призывают Беларусь прекратить "дело БелТА" в частности и преследование журналистов в целом.



