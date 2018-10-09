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Лукашенко поздравил митрополита Филарета с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру

10.10.2018 09:27 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил митрополита Филарета, почетного патриаршего экзарха всея Беларуси с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру, сообщила пресс-служба главы государства.

"Многие годы силой нравственного авторитета вы помогали объединять людей с различными мнениями и устремлениями, находить правильные решения в сложных ситуациях. Благодаря вашей деятельности христиане Беларуси доверяют православной Церкви как оплоту духовности и высоких моральных ценностей", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что преданность митрополита Филарета идеалам любви и милосердия является ярким примером того, как усилия одного человека способны приблизить общество к совершенству и наполнить души людей любовью и добром. 

"Уверен, что ваши знания, мудрость и молитвенная поддержка будут и впредь помогать людям в поиске верного пути, способствовать укреплению авторитета Белорусской православной церкви", - подчеркнул А.Лукашенко.

Глава государства пожелал митрополиту Филарету здоровья, мира и успехов в служении во благо Беларуси и православия.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил митрополита Филарета, почетного патриаршего экзарха всея Беларуси с 40-летием со дня назначения на...
 
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