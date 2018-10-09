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Казахстан готов содействовать сирийскому урегулированию и стабилизации в Донбассе - Назарбаев

10.10.2018 09:20 — Разное | Интерфакс  
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в средузаявил о готовности Астаны содействовать урегулированию региональных конфликтов, в том числе ситуации на востоке Украины, сирийского кризиса.

"Казахстан традиционно работает над восстановлением, укреплением доверия между государствами. Как известно, мы вносим свой посильный вклад в урегулирование сирийского конфликта, в том числе путем предоставления площадки для проведения переговоров. Мы постоянно работаем над решением проблемы Восточной Украины. При конфликте России и Турции Казахстан вмешался, чтобы наладить эти отношения", - сказал Н.Назарбаев, выступая на шестом Съезде лидеров мировых и традиционных религий в среду в Астане.

"Мы готовы и дальше работать в этом направлении. Казахстан будет и впредь прилагать максимальные усилия по решению вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью", - отметил глава Казахстана.

Кроме того, казахстанский лидер отметил огромные возможности лидеров мировых религий в решении международных конфликтов.

"Необходимо выходить на новый уровень взаимодействия. Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров, религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами", - сказал Н.Назарбаев.

"Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, людям, государствам с призывом о мире и безопасности. Его можно было бы облечь в форму фетвы (...) или других посланий и обращений, согласно практике каждой религии", - отметил президент Казахстана.

Н.Назарбаев сообщил также об инициативе создать центр по развитию межконфессионального диалога.

"Я готов со своей стороны учредить центр по развитию межконфессионального, межцивилизационного диалога", - сказал президент Казахстана на съезде лидеров мировых и традиционных религий.

"Мы должны совместно добиваться более безопасного мира, более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права", - подчеркнул Н.Назарбаев.

Он отметил, что опыт Казахстана в сфере межконфессионального согласия может быть полезен для всех государств.

"В нашей стране, по всеобщему признанию, удалось сформировать особую казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия. Уверен, что опыт и практика Казахстана вполне применимы и в масштабах планеты", - сказал Н.Назарбаев.

"Несмотря на то, что большинство наших граждан считают себя мусульманами, это не мешает свободе всех других религий. Вы это можете увидеть, пройдя по нашей столице: рядом стоят храмы различных религий и люди спокойно ходят туда и молятся", - отметил президент Казахстана.

По его словам, в Казахстане зарегистрировано более 3,5 тыс. религиозных субъектов, 18 различных конфессий.

"При таком многообразии мы смогли найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защиты религиозных свобод", - отметил глава государства.

 
 
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в средузаявил о готовности Астаны содействовать урегулированию региональных конфликтов, в том числе ситуации на...
 
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