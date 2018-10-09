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Немцы определили самые экономичные компактные автомобили

10.10.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты немецкого издания Auto Bild протестировали компактные автомобили и выбрали десятку самых экономичных моделей.

Первое место занял Renault Clio Grandtour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe (90 л.с.).

Его цена в Германии – 18 190 евро. Заявленный производителем расход топлива – 3,6 л. Реальный расход во время тестов – 4,3 л.

На второй позиции Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium (95 л.с.).

Цена – 18 850 евро. Официальный расход топлива – 3,6 л. Расход во время тестов – 4,6 л.

Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Space Star 1.0 (71 л.с.).

Цена – 9 990 евро. Официальный расход топлива – 4,2 л. Расход во время тестов – 4,7 л.

4 место: Toyota Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Comfort (100 л.с.).

Цена – 18 690 евро. Официальный расход топлива – 3,3 л. Расход во время тестов – 4,9 л.

5 место: VW Polo 1.2 TSI Blue Motion Technology DSG FRESH (90 л.с.).

Цена – 17 600 евро. Официальный расход топлива – 4,7 л. Расход во время тестов – 5,2 л.

6 место: Peugeot 208 82 VTI Active (82 л.с.).

Цена – 15 200 евро. Официальный расход топлива – 4,5 л. Расход во время тестов – 5,2 л.

7 место: Mitsubishi Space Star 1.2 Clear Tec Shine+ (80 л.с.).

Цена – 14 290 евро. Официальный расход топлива – 4,3 л. Расход во время тестов – 5,2 л.

8 место: Mini Cooper D (116 л.с.).

Цена – 22 350 евро. Официальный расход топлива – 3,5 л. Расход во время тестов – 5,2 л.

9 место: Dacia Sandero dCi 90 S&S Laureate (90 л.с.).

Цена – 12 050 евро. Официальный расход топлива – 3,5 л. Расход  во время тестов – 5,2 л.

10 место: Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet (111 л.с.).

Цена – 17 990 евро. Официальный расход топлива – 4,4 л. Расход во время тестов – 5,3 л

 
 
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Эксперты немецкого издания Auto Bild протестировали компактные автомобили и выбрали десятку самых экономичных моделей. Первое место занял Renault Clio Grandtour Energy dCi 90 Start & Stop...
 
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