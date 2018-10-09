|
Немцы определили самые экономичные компактные автомобили
Эксперты немецкого издания Auto Bild протестировали компактные автомобили и выбрали десятку самых экономичных моделей.
Первое место занял Renault Clio Grandtour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe (90 л.с.).
Его цена в Германии – 18 190 евро. Заявленный производителем расход топлива – 3,6 л. Реальный расход во время тестов – 4,3 л.
На второй позиции Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium (95 л.с.).
Цена – 18 850 евро. Официальный расход топлива – 3,6 л. Расход во время тестов – 4,6 л.
Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Space Star 1.0 (71 л.с.).
Цена – 9 990 евро. Официальный расход топлива – 4,2 л. Расход во время тестов – 4,7 л.
4 место: Toyota Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Comfort (100 л.с.).
Цена – 18 690 евро. Официальный расход топлива – 3,3 л. Расход во время тестов – 4,9 л.
5 место: VW Polo 1.2 TSI Blue Motion Technology DSG FRESH (90 л.с.).
Цена – 17 600 евро. Официальный расход топлива – 4,7 л. Расход во время тестов – 5,2 л.
6 место: Peugeot 208 82 VTI Active (82 л.с.).
Цена – 15 200 евро. Официальный расход топлива – 4,5 л. Расход во время тестов – 5,2 л.
7 место: Mitsubishi Space Star 1.2 Clear Tec Shine+ (80 л.с.).
Цена – 14 290 евро. Официальный расход топлива – 4,3 л. Расход во время тестов – 5,2 л.
8 место: Mini Cooper D (116 л.с.).
Цена – 22 350 евро. Официальный расход топлива – 3,5 л. Расход во время тестов – 5,2 л.
9 место: Dacia Sandero dCi 90 S&S Laureate (90 л.с.).
Цена – 12 050 евро. Официальный расход топлива – 3,5 л. Расход во время тестов – 5,2 л.
10 место: Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet (111 л.с.).
Цена – 17 990 евро. Официальный расход топлива – 4,4 л. Расход во время тестов – 5,3 л
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты немецкого издания Auto Bild протестировали компактные автомобили и выбрали десятку самых экономичных моделей. Первое место занял Renault Clio Grandtour Energy dCi 90 Start & Stop...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)