Искусственный интеллект предсказал скорый Апокалипсис

Ученые из Массачусетского технологического института поставили перед искусственным интеллектом задачу предсказать развитие человеческой цивилизации в ближайшие десятилетия. ИИ дал прогноз, что человечество может перестать существовать уже между 2040 и 2050 годами.

Компьютерная модель продемонстрировала, что продолжающийся рост численности людей в сочетании с загрязнением окружающей среды и изменением климата, вызовет коллапс цивилизации к 2040 году. Он затронет все страны, не исключая и наиболее развитые.

ИИ спрогнозировал резкое ухудшение качества жизни и массовую смертность от загрязнения среды уже в 2020 году. По его расчетам, менее чем за 10 лет население сократится до показателей начала прошлого века. А в 2040 году начнется "агония человечества".