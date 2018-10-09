|
Искусственный интеллект предсказал скорый Апокалипсис
Ученые из Массачусетского технологического института поставили перед искусственным интеллектом задачу предсказать развитие человеческой цивилизации в ближайшие десятилетия. ИИ дал прогноз, что человечество может перестать существовать уже между 2040 и 2050 годами.
Компьютерная модель продемонстрировала, что продолжающийся рост численности людей в сочетании с загрязнением окружающей среды и изменением климата, вызовет коллапс цивилизации к 2040 году. Он затронет все страны, не исключая и наиболее развитые.
ИИ спрогнозировал резкое ухудшение качества жизни и массовую смертность от загрязнения среды уже в 2020 году. По его расчетам, менее чем за 10 лет население сократится до показателей начала прошлого века. А в 2040 году начнется "агония человечества".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Массачусетского технологического института поставили перед искусственным интеллектом задачу предсказать развитие человеческой цивилизации в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)