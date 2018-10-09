ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Искусственный интеллект предсказал скорый Апокалипсис

10.10.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Ученые из Массачусетского технологического института поставили перед искусственным интеллектом задачу предсказать развитие человеческой цивилизации в ближайшие десятилетия. ИИ дал прогноз, что человечество может перестать существовать уже между 2040 и 2050 годами.

Компьютерная модель продемонстрировала, что продолжающийся рост численности людей в сочетании с загрязнением окружающей среды и изменением климата, вызовет коллапс цивилизации к 2040 году. Он затронет все страны, не исключая и наиболее развитые.

ИИ спрогнозировал резкое ухудшение качества жизни и массовую смертность от загрязнения среды уже в 2020 году. По его расчетам, менее чем за 10 лет население сократится до показателей начала прошлого века. А в 2040 году начнется "агония человечества".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Массачусетского технологического института поставили перед искусственным интеллектом задачу предсказать развитие человеческой цивилизации в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы лучшие страны для пожилых путешественников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика