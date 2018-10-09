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Вносятся изменения в график движения автобусов до Мариполя, Атолино, Леонтьевичей
C 23.10.2018 по будним дням вносятся следующие изменения в расписания пригородных автобусных маршрутов № 211 "АС Юго-Западная – Мариполь через Стукатичи", № 213 "АС Юго-Западная – Мариполь", № 279 "АС Юго-Западная – Атолино", № 279У "ул. Брилевская – Атолино", № 359 "АС Юго-Западная – Леонтьевичи", № 429 "ДС Дружная – Атолино", сообщили в ГУ "Столичный транспорт и связь".
№ 211 отправление из Мариполя в 12:29 вместо 13:28.
№ 213 отправление от АС Юго-Западная в 11:21 вместо 12:24.
№ 279 отправления из Атолино: 6:36 вместо 6:40, 8:32 вместо 8:27, 12:26 вместо 12:28, 13:54 вместо 14:00, 19:07 вместо 18:56;
отправления от АС Юго-Западная: 7:46 вместо 7:42, 11:42 вместо 11:39, 12:28 вместо 12:36, 12:58 вместо 13:00, 17:08 вместо 17:07, 18:15 вместо 18:06.
№ 279У отправление из Атолино в 18:55 вместо 19:03;
отправления от ул. Брилевской: 6:00 вместо 5:52, 6:22 вместо 6:20.
№ 359 отправление от АС Юго-Западная в 11:09 вместо 11:12.
№ 429 отправления из Атолино: 6:28 вместо 6:22, 6:43 вместо 6:37, 6:52 вместо 6:50, 7:03 вместо 7:04, 7:11 вместо 7:12, 8:15 вместо 8:14, 8:26 вместо 8:22, 12:40 вместо 12:45;
отправления от ДС Дружная: 7:39 вместо 7:35, 11:27 вместо 11:23, 11:54 вместо 11:52, 12:10 вместо 12:07, 12:41 вместо 12:45, 17:17 вместо 17:16, 17:26 вместо 17:24, 17:55 вместо 17:58, 18:05 вместо 18:14.
Также организуется выполнение рейса по маршруту № 429 отправлением из Атолино в 6:16.
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C 23.10.2018 по будним дням вносятся следующие изменения в расписания пригородных автобусных маршрутов № 211 "АС Юго-Западная – Мариполь через Стукатичи", № 213 "АС...
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