Названы лучшие страны для пожилых путешественников

Компания Pettitts Travel проанализировала отзывы туристов в возрасте старше 50 лет и составила на их основании рейтинг лучших направлений Silver Years Travel.

Список возглавила Япония. Самое популярное занятие среди пожилых туристов - прогулки по склонам Фудзиямы. Помимо изобилия природных и рукотворных достопримечательностей путешественники отметили их доступность и исключительно низкий уровень преступности.

На втором месте - Германия. Любимые достопримечательности туристов - Бранденбургские ворота, замок Нойшванштайн и остатки Берлинской стены.

Также в рейтинг вошли Италия, Швейцария, Хорватия, Испания, Португалия, Канада, Франция и Греция.