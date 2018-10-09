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Названы лучшие страны для пожилых путешественников

10.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Компания Pettitts Travel проанализировала отзывы туристов в возрасте старше 50 лет и составила на их основании рейтинг лучших направлений Silver Years Travel.

Список возглавила Япония. Самое популярное занятие среди пожилых туристов - прогулки по склонам Фудзиямы. Помимо изобилия природных и рукотворных достопримечательностей путешественники отметили их доступность и исключительно низкий уровень преступности.

На втором месте - Германия. Любимые достопримечательности туристов - Бранденбургские ворота, замок Нойшванштайн и остатки Берлинской стены. 

Также в рейтинг вошли Италия, Швейцария, Хорватия, Испания, Португалия, Канада, Франция и Греция.

 
 
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Компания Pettitts Travel проанализировала отзывы туристов в возрасте старше 50 лет и составила на их основании рейтинг лучших направлений Silver Years Travel. Список возглавила...
 
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