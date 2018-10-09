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Йо-йо эффект при похудении повышает риск ранней смерти

10.10.2018 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Учёные из южнокорейского Католического Университета в течение семи лет наблюдали за 6 748 773 добровольцами, замеряли их кровяное давление, уровни холестерина и сахара. 

Каждый из них на начало наблюдений был полностью здоров и никогда не имел проблем с сердцем, но иногда практиковал диету йо-йо. Йо-йо эффект - резкие наборы веса и его сбросы. Такой режим питания очень популярен у звезд шоу-бизнеса.

Через пять с половиной лет после начала исследования 54 785 участников умерли, 22 498 человек пережили инсульт, ещё 21 452 - сердечный приступ.

Выяснилось, что эффект йо-йо повышал риск ранней смерти из-за того, что внутренние органы практикующих йо-йо диету обрастали жировой тканью.

Наибольший риск был у тех, чьи показатели кровяного давления, холестерина и сахара часто колебались в течение 4 лет. В этой группе риск преждевременной смерти возрастал на 127%. Также наблюдалось развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

 
 
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Учёные из южнокорейского Католического Университета в течение семи лет наблюдали за 6 748 773 добровольцами, замеряли их кровяное давление, уровни холестерина и...
 
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