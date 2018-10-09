Пятиэтажное здание в Гомеле выставят на торги за 1 базовую величину

Комитет "Гомельоблимущество" организует электронные торги 1 ноября 2018 года, выставлены объекты недвижимости в Гомеле и Гомельской области, сообщает официальный сайт Гомельского облисполкома.

1 ноября 2018 г. пройдут электронные торги по продаже пятиэтажного кирпичного здания, принадлежащего управлению Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, площадью 4,6 тыс.кв.м в Гомеле по ул. Рабочая, 22, всего за 1 базовую величину. Земельный участок 0,158 га сроком на 54 года предоставляется покупателю на праве аренды без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Обязательным условием торгов является осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного имущества в течение трех лет.

К участию в электронных торгах по данному лоту допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, в этот же день будут выставлены на торги:

здания автомобильного транспорта (административное, гараж и заправочная) общей площадью 402,2 кв.м по пер. Заводскому, 9 в Речице;

2 здания аптек в Рогачевском и Лоевском районах со снижением цены на 80%;

здание бани площадью 58,6 кв.м в агрогородке Белая Мозырского района за 1 базовую величину;

здание животноводства (откормочник) площадью 1333,8 кв.м в деревне Надатки Мозырского района за 1 базовую величину.

Подробная информация об этих объектах, а также о назначенных аукционах размещается на сайте комитета "Гомельоблимущество". Телефон для справок +375 232 70-38-49, 70-36-43.

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на расчетный счет ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", код банка AKBBBY2X, УНП 190542056 до подачи заявления. Прием заявлений (с прилагаемыми документами) осуществляется со дня размещения на ЭТП информации о проведении электронных торгов и прекращается 26 октября 2018 года в 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитованное на электронной торговой площадке, подает оператору ЭТП в указанный в извещении срок заявление, в котором в обязательном порядке указывает текущий (расчетный) банковский счет для возврата задатка. К заявлению прилагаются документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка и соглашение, подписанное указанным лицом.

Для участия в электронных торгах участники электронных торгов должны пройти процедуру электронной регистрации на ЭТП.