Выставка-ярмарка ремесленников будет работать в Могилеве в рамках Форума регионов





Выставка-ярмарка белорусских и российских ремесленников «Город мастеров»будет работать в Могилеве в рамках V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в областном центре 10-12 октября. Об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.



Республику Беларусь на выставке-ярмарке представят мастера из всех уголков страны. Россию – творческие делегации из Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Тверской областей, Дагестана, Марий Эл, Коми, Республики Саха, Башкортостана, Карачаево-Черкесской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа – всего более 450 человек.

Во время национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, фольклорно-игровые программы, дегустации национальных блюд и другие мероприятия.

На площади Звезд установят сценический комплекс. В течение работы выставки-ярмарки здесь будет проходить концертная программа «Содружество культур – содружество народов» с участием любительских коллективов Беларуси и России.