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Легенда биатлона Александр Тихонов: «…Возможно буду работать в соседнем колхозе»

10.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Недавно гостем нашего города был 4-кратный чемпион Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, 19-кратный чемпион СССР, обладатель титулов «Мистер биатлон» и «Лучший биатлонист ХХ века» (по версии IBU) Александр Иванович Тихонов. Одним из пунктов пребывания в Горках была встреча в академическом Дворце культуры со студентами, преподавателями БГСХА, общественностью города. Пожалуй, давно большой зал ДК не принимал такого именитого гостя.

Легенда биатлона Александр Тихонов: «…Возможно буду работать в соседнем колхозе»

В свои без трех месяцев 72 Александр Иванович выглядит бодро и энергично. Брав и подтянут. Способен так удерживать внимание аудитории, как немногим дано. Яркий рассказ о спортивном и жизненном пути, демонстрация видеороликов и даже исполнение песен… Полуторачасовое общение с легендой мирового биатлона прошло на одном дыхании.

По доброй славянской традиции — хлебом-солью — встретили почетного гостя. Представил его аудитории директор института повышения квалификации и переподготовки кадров академии Александр Чечеткин.

Путь деревенского парнишки Александра Тихонова в большой спорт показателен для нынешней молодежи, мечтающей об олимпийских пьедесталах. Родился, как, шутя, признается, в середине прошлого века. Рос в простой бедной семье в селе Уйское Челябинской области. Детство пришлось на трудные
послевоенные годы. Отец, участник Великой Отечественной, преподавал физкультуру в школе и показывал хорошие результаты в лыжных гонках, несмотря на то, что на фронте был ранен и до последнего своего часа жил с пулей в теле. А Саша, старший из сыновей, до четырех лет был слабым мальчишкой. И только упорство, целеустремленность, желание быть «или первым, или никаким», что, похоже, будущий чемпион определил своим жизненным девизом, помогли стать тем, кем стал…

Легенда биатлона Александр Тихонов: «…Возможно буду работать в соседнем колхозе»

В седьмом классе проучился всего несколько дней. Уже понимал, насколько трудно родителям растить детей. Увидел как-то мать, плачущую над колы­белью брата. И принял паренек по-взрослому твердое решение: буду работать! Отец не выдержал такого напора и смирился.

Ученик токаря, а шел ему тогда 15-й год, через пару месяцев обучения смог выточить деталь, которую не сделал его наставник. Эти навыки, полученные в юности, выручили в будущем на одном из чемпионатов мира, когда у его винтовки сломался боек. Александр разобрал оружие, помозговал с карандашом над листом бумаги и попросил дать ему … токарный станок. В течение двух часов Тихонов выточил эту деталь, и уже с обновленным оружием, по-своему усовершенствованным, выиграл чемпионат.

Думалось, что спортивная карьера его будет связана с лыжами. Наверно, с легкой руки отца и он привязался к этому виду спорта. Как юниор показывал хорошие результаты даже на чемпионатах СССР. Но в памятном 1966 году Тихонов ушел в биатлон…

Труд представителей этого вида спорта он признает «каторжным». Чтобы попасть на пьедестал, надо работать. Да еще как! И он «пахал» на лыжне, совершенствовал стрельбу, помня о том девизе «или первым, или…».

Легенда биатлона Александр Тихонов: «…Возможно буду работать в соседнем колхозе»

Дебют на его первой Олимпиаде был удачным. Гостеприимный французский Гренобль, 1968 год. Ответственность, признается чемпион, была «сума­сшедшая». В индивидуальной гонке на 20 км он уступил только норвежцу Магнару Сольбергу. Но в эстафете, этом захватывающем виде соревнований, завоевал «золото». Александру Тихонову доверили в ней первый этап. Он создал такое преимущество для команды, что у соперников не осталось никаких шансов.

Так на спортивном олимпе загорелась его звезда. В жизни Александра Тихонова было еще три «золотых» Олимпиады: в Саппоро, Инсбруке, Лейк-Плэсиде. Каждая по-своему памятна. Не только тем, что в его копилке оказывалось очередное «золото»… И хоть с «индивидуалками» на Олимпиадах удачи не было, в эстафетах Тихонов был надежен. Даже в самых экстремальных условиях проявлял свой характер и не подводил команду.

На последней из Олимпиад, в американском Лейк-Плэсиде, Александру Тихонову доверили быть знаменосцем. По правилам все команды, проходя мимо трибун, где находился президент США и гости, преклоняли знамена. Строптивый Тихонов не сделал этого, наоборот, поднял знамя олимпийской сборной СССР еще выше. Как и другие спортсмены, он был возмущен теми условиями, в которых приходилось жить участникам Олимпийских игр. Советских олимпийцев поселили в … тюрьме, хоть и новой, где они испытывали определенные неудобства. Трудно представить, какой «шорох» поднялся в команде из-за этой «выходки» знаменосца. Но все улеглось после того, как А. Тихонову передали благодарность от самого Генерального секретаря ЦК партии Леонида Брежнева.

Это уже в 21 веке на биатлонных трассах блистали такие же знаменитости биатлона как Уле-Эйнар Бьорндален, Свен Фишер, Мартен Фуркад, Рафаэль Пуаре и другие. А тогда, после четвертой победной Олимпиады, да еще подряд, не было равных Александру Тихонову. В возрасте 33 лет он закончил спортивную карьеру. Впрочем, сделать это его вынуждали из-за надуманного возрастного ценза после Олимпиады в Инсбруке. Но Тихонов оставался фаворитом. И, как всегда, проявлял характер. Готовился самостоятельно. Побеждал на чемпионатах мира. И с этим вынуждены были считаться.

Рекорд Александра Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей «жил» до 2002 года, по золотым медалям чемпионатов мира и вовсе до 2009 года. Его фамилия занесена в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря четвертому олимпийскому «золоту».

Легенда биатлона Александр Тихонов: «…Возможно буду работать в соседнем колхозе»

Дальнейшая жизнь А. И. Тихонова тоже была насыщенной. Неслучайно, наверно, в 1990-х годах начался в ней новый этап: в Москве и Коломне была создана сеть коммерческих фирм под брендом «Тихонов и К», одним из видов деятельности которой было сельское хозяйство. Человек, рожденный в деревне, на земле, всегда предан ей, он «настоящий аграрий». Таким себя считает знаменитый спортсмен.

Об еще одной цели своего приезда в наш город Александр Иванович только обмолвился в конце выступления: «если все сбудется, скоро буду работать в соседнем колхозе». Конкретизировать отказался: чтоб не сглазить. Мол, получится, со временем узнаете… Кстати, живет Александр Тихонов сейчас в столице Беларуси.

Библиотеке БГСХА известный спортсмен подарил 212 книг, академии — две иконы: Александра Невского и Николая Чудотворца. В комплекте книг, которые Тихонов смог вместить в машину, оказались и весьма любопытные. К примеру, большое по объему издание, посвященное Сочинской олимпиаде, выпущенное ограниченным тиражом. Есть и книги из серий «100 знаменитых людей России», «Сибириада». Все они найдут свое место на книжных полках и будут доступны молодежи. Как и книги о самом Александре Тихонове, знаменитом спортсмене и удивительном человеке.

Легенда биатлона Александр Тихонов: «…Возможно буду работать в соседнем колхозе»

Иконы, сообщил газете А. С. Чечеткин, в октябре, в престольный праздник будут переданы в храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Молодежи ветеран спорта высказал напутствие: как можно меньше болеть! В качестве самого лучшего лекарства порекомендовал мед.

Кстати, это был второй приезд Александра Тихонова в наш город. Меньше месяца назад он уже посетил Горки. И тогда побывал в Ботаническом саду, на рыбо- и молочнотоварном комплексах. В этот раз посетил музей академии, пообщался с сотрудниками кафедры физвоспитания.

После знакомства со старейшим вузом страны гость сделал академии комплимент: порядок, чистота, хорошие условия для учебы и жизни студентов.

Знаменитый чемпион сфотографировался со всеми желающими и оставил автографы на подаренных библиотеке книгах.

Тамара ИВАНОВИЧ.

Легенда биатлона Александр Тихонов: «…Возможно буду работать в соседнем колхозе»

Легенда биатлона Александр Тихонов: «…Возможно буду работать в соседнем колхозе»

Легенда биатлона Александр Тихонов: «…Возможно буду работать в соседнем колхозе»

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
Теги: знакомства
 
 
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Недавно гостем нашего города был 4-кратный чемпион Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, 19-кратный чемпион СССР, обладатель титулов «Мистер биатлон» и «Лучший...
 
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