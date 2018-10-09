Бесплатные консультации горецких нотариусов





12 октября 2018 года нотариусы Могилевского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, по случаю празднования Дня матери в Республике Беларусь.

В течение дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Могилевского нотариального округа, в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро Могилевского нотариального округа и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Поддержка многодетных семей — один из основных приоритетов социальной политики нашего государства, а потому для нотариального сообщества проведение подобных акций, стало уже традиционным. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.