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Мастера и ремесленники 16 регионов России представят свое творчество в Могилеве

10.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Мастера и ремесленники 16 регионов России представят свое творчество в Могилеве

В Могилеве 11 октября на пешеходной ул. Ленинской откроется выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» во время V Форума регионов Беларуси и России, сообщил директор Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы Олег Хмельков.

«Наш «Город мастеров» удивит могилевчан и гостей форума не только своими масштабами, но и разнообразием народного творчества Беларуси и России, — отметил Олег Хмельков. — Здесь будет представлено народное декоративно-прикладное творчество Беларуси, а также 16 регионов Российской Федерации: Брянской, Вологодской, Белгородской, Калужской, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Тверской и других областей».

На выставке-ярмарке будет три тематические улицы: «Белорусская», «Сябрына творчасці і майстэрства», «Русская». На улице «Белорусская» представят характерные особенности народного творчества регионов страны: соломоплетение, лозоплетение, ткачество, вышивка, традиционный белорусский костюм, кружевоплетение, кружевовязание, художественная обработка дерева, гончарство, керамика, вытинанка, выбиванка, белорусская кукла.

Улица «Сябрына творчасці і майстэрства» объединит творчество лучших мастеров декоративно-прикладного искусства, традиционных ремесел России и Беларуси в тематической экспозиции изделий и мастер-классах. А улица «Русская» познакомит с национальными русскими экспозициями, мастер-классами по видам ремесел, такими как тамбурная вышивка, старооскольская глиняная игрушка, точечная роспись, художественная обработка бересты, декоративные инсталляции из цветного стекла и металла и т.д.

А на экспозиции «Кірмаш па Магілёўскі» предложат познакомиться с объектами нематериального наследия региона, посетить ярмарки «Горскі кірмаш» и «Иллінскі кірмаш». Круглянский район представит «Свята лялькі», познакомит всех желающих с богатством и разнообразием традиционной белорусской куклы, а Славгородский порадует известным далеко за пределами области брендом «Гаспадарчы сыр». На тематической площадке можно будет принять участие в мастер-классах по видам ремесел, традиционным для области, будут работать игровые аттракционы, тематические фотозоны, отражающие белорусские народные традиции, поддержат праздничное настроение мобильные творческие группы.

Кроме того, во время форума, который пройдет 11-12 октября, будут работать три концертные площадки. Главная — на площади Звезд возле кинотеатра «Родина». «Практически все концертные программы будут построены на основе фольклорного материала: творческие коллективы Беларуси и России окунут зрителей в удивительное богатство народного творчества своих регионов», — отметил Олег Хмельков.

По материалам БЕЛТА.

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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В Могилеве 11 октября на пешеходной ул. Ленинской откроется выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» во время V Форума регионов Беларуси и России, сообщил директор...
 
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