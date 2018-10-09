ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Горок оказывал незаконные услуги по перевозке зерна из России

10.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A
Просмотрено: 791

Житель Горок оказывал незаконные услуги по перевозке зерна из России

фото носит иллюстративный характер

Факты незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в крупном размере, выявили работники Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УДФР КГК по Могилевской области Сергей Соловьев.
Житель Горок с августа 2017 года по март 2018 года занимался перевозкой зерна из России в Беларусь без наличия лицензии на международные перевозки грузов, получив при этом доход в Вr8,5 тыс. С целью возмещения незаконно полученного дохода наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью Вr20 тыс.
Горецкий районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Беларуси. Ведется предварительное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа.

По материалам БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
фото носит иллюстративный характер Факты незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в крупном размере, выявили работники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Накажут ли штатных живодеров? Служба отлова в Слониме убивает домашних животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика