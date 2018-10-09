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Житель Горок оказывал незаконные услуги по перевозке зерна из России
10.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
фото носит иллюстративный характер
Факты незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в крупном размере, выявили работники Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УДФР КГК по Могилевской области Сергей Соловьев.
По материалам БЕЛТА.
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фото носит иллюстративный характер Факты незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в крупном размере, выявили работники...
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