Стоит ли изучать китайский язык?





В наше время изучение иностранных языков является важным аспектом жизни современного человека. Оно способствует не только знакомству с культурой и традициями других стран, но и дает возможность для развития мышления, воображения и памяти. Его знание необходимо для эффективного взаимодействия во многих сферах жизни (науке, политике, культуре, искусстве и т. д.). В каждом языке отражаются традиции, культура, история народа, говорящего на нем. Как гласит английская пословица, «Ты живешь новой жизнью благодаря каждому новому языку, на котором говоришь».





С начала 2000-х годов в мире начался быстрый рост числа людей, изучающих китайский язык как иностранный. Нельзя недооценивать сегодняшнее значение этого языка в мире — языка страны, претендующей на звание сверхдержавы, страны со стремительно развивающейся экономикой и культурой, страны с быстро растущими связями во всем мире.





На протяжении последних лет значительно возрос интерес к изучению языка и культуры Поднебесной у белорусов. С момента установления дипломатических отношений, 20 января 1992 г., Республика Беларусь и КНР преодолели огромную дистанцию. На сегодняшний день белорусско-китайские отношения динамично развиваются. В начале июня было подписано межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем.





На сегодняшний день китайский язык признан государственным в таких странах, как Китайская Народная Республика, Тайвань и Сингапур. На этом языке разговаривает более одного миллиарда человек, а для 900 миллионов он является родным. Кроме того, китайский язык является одним из 6 рабочих официальных языков ООН, что вынуждает многих людей изучать его и использовать в работе, путешествиях, волонтерской деятельности.





Китайский язык является одним из самых сложных для изучения.

Главная сложность изучения китайского языка для славян − это то, что его система не просто отличается, а строится на совершенно других принципах. Если большинство языков предполагают наличие всего нескольких десятков букв, из которых потом составляются слова и строятся предложения, фразы, то китайцы используют очень сложную систему письменности, построенную на использовании иероглифов. В современном китайском языке слово может записываться одним или двумя, реже тремя и более иероглифами. Количество иероглифов достигает нескольких десятков тысяч, поэтому учить китайский язык можно всю жизнь. Для того, чтобы свободно читать прессу и популярную литературу, требуется знание 3-4 тыс. иероглифов. Примерно столько должен знать выпускник полной средней школы в КНР. Для чтения специализированной литературы достаточно понимания 5-8 тыс. иероглифов. Минимальный уровень грамотности для крестьян составляет 1500 знаков, для рабочих и служащих — 2000 знаков. Иероглифы имеют четкую структуру и состоят из определенных черт, которые пишутся в строгом порядке. Несмотря на сложности, есть в китайском языке и некоторые позитивные моменты, облегчающие его изучение — отсутствие артиклей, падежей, рода существительных, сложной системы времен, что исключает необходимость запоминать сложные окончания, разные формы слов.





В последнее время во всем мире китайский язык набирает все большую популярность и оказывается нужен многим людям, работающим в области международных отношений. Значительную роль в распространении китайского языка и культуры за рубежом играет активная политика руководства КНР, прежде всего, развитие системы институтов Конфуция и различных культурных и научно-исследовательских центров. Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом открыто более 350 институтов и классов Конфуция в 113 странах мира. Глобальной сетью институтов Конфуция охвачены многие страны мира, в том числе Беларусь.





21 октября 2014 года в г. Минске состоялось открытие Института Конфуция по науке и технике Белорусского национального технического университета. А в 2016 году на основании соглашения о сотрудничестве между Белорусским национальным техническим университетом и учреждением образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в УО БГСХА создан совместный Центр китайского языка и культуры — Центр Конфуция. Его целью стало преподавание китайского языка, проведение культурных мероприятий, содействие популяризации китайского языка и культуры, ознакомление с многовековой историей, богатой культурой и традициями Поднебесной, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Ежегодно на базе Центра Конфуция УО БГСХА организуются курсы по изучению китайского языка, которые набирают все большую популярность как среди взрослых, так и у детей. В прошлом учебном году языковые курсы посещало около 100 слушателей. Занятия проводятся носителями языка, преподавателями из Китая, которые очень серьезно и ответственно относятся к преподаванию. Занятия проходят очень интересно, в живой и увлекательной атмосфере. Помимо изучения языка Центром Конфуция постоянно организуются разнообразные мероприятия по изучению особенностей китайской культуры и традиций, праздников, проведения чайных церемоний, мастер-классов по каллиграфии.





Ярким и незабываемым событием этого лета для 6 слушателей Центра Конфуция УО БГСХА стало участие с 3 по 17 июля в IV Летнем научно-техническом лагере в Китае. Количество участников лагеря было 32 человека. Это были слушатели курсов китайского языка Института Конфуция по науке и технике (Минск), Центра китайского языка и культуры в Брестском государственном техническом университете (Брест), Центра китайского языка и культуры Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (Горки), Полоцкого государственного университета (Полоцк).





На протяжении двух недель июля слушатели имели уникальную возможность поучаствовать в разнообразных мероприятиях крайне насыщенной и захватывающей программы в г. Шэньяне (столица провинции Ляонин) и Пекине. Для большинства слушателей это было первое знакомство с Поднебесной и началось оно с посещения Северо-Восточного университета, основанного в 1923 году, являющегося одним из ведущих университетов страны, с собственной уникальной культурой и традициями.





Путешествие продолжалось по достопримечательностям и природным красотам Китая, которые способны поразить и вдохновить каждого. Пещеры Беньси, расположенные недалеко от Шэньяна: слияние воды, гор, пещер, термальных источников, озера и древних развалин. Расположенный в центре Пекина, Запретный город (Гугун) — образец древнекитайской архитектуры, комплекс императорских дворцов, построенный в 1420 году. Парк Ихэюань (Парк безмятежного спокойствия) — императорский дворцовый парк, который находится в 15 км от Пекина, поразил своей красотой, озером, водная гладь которого была усыпана цветущими лотосами. Конечно же, было незабываемое захватывающее посещение Великой стены — символа Древнекитайской цивилизации, которая проходит в 75 км на северо-запад от Пекина. Нас радушно принимали в корпорации Neusoft, основанной в 1991г. и занимающей сегодня лидирующие позиции на мировом рынке IT-технологий. Поразил своей масштабностью музей науки и техники Китая. Были концерты китайской народной музыки, шопинги в ультрасовременных торговых центрах, прогулки по городу.





Для участников лагеря было организовано посещение головного офиса Институтов Конфуция, Государственной канцелярии по распространению китайского языка за рубежом (сокращенно — Ханьбань), созданной в 1984 г. при правительстве КНР. В Ханьбане слушатели Центра китайского языка и культуры УО БГСХА вручили Приветственный адрес и памятные сувениры от имени руководства и жителей Горецкого района.





Программа лагеря была невероятно насыщенной. Главной нашей целью были занятия китайским языком (до 6 часов в день) и сдача международного экзамена HSK. HSK − это стандартизированный квалификационный экзамен на знание китайского языка для иностранцев, который имеет 6 уровней, где 6-й уровень значит, что ваш китайский почти как у носителя языка, а 1-й уровень — начинающего. Результаты экзамена HSK признаются во всем мире.





Наряду с изучением китайского языка и подготовкой к сдаче экзамена, мы окунулись в мир загадочной и экзотичной китайской культуры, архитектуры, жизни мегаполисов. Отдельных слов восхищения заслуживает вкуснейшая, поражающая обилием блюд, соусов и специй китайская кухня! Первые дни во время приема пищи вопрос «что это?» звучал довольно часто, а к концу путешествия на ингредиенты блюд уже никто не обращал внимания. Пробовали все подряд, ели все подряд, и все было очень вкусно! Мы прошли мастер-класс по лепке китайских пельменей (цзяодзы), поучаствовали в чайной церемонии с дегустацией различных сортов чая, посещали ресторан пекинской утки, ресторан «китайский самовар» (хуогуо).





Очень трудно описать словами шквал разнообразных и ошеломляющих эмоций, который обрушился на всех нас. На протяжении двух недель мы фиксировали наши впечатления в многочисленных фото, стараясь запечатлеть все до мельчайших подробностей. Это была непривычная красота, в новых и неожиданных красках, звуках, запахах. Красота простая и сложная, в гармоничном сочетании и в сочетаниях несочетаемого, красота яркая, кричащая и тихая, умиротворенная. Мы фиксировали удивительное сочетание того, что заключается в понятиях «древность» и «ультрасовременность».









В жизни всех участников лагеря эта поездка стала началом увлекательного путешествия под названием «Поднебесная». Особые чувства и наша огромная благодарность преподавателям и студентам Северо-Восточного университета за потрясающую организацию, гостеприимство, которое сопровождало нас все эти две недели, новый эмоционально окрашенный опыт, новые знакомства, за щедрый, радушный прием, которые оставили поистине незабываемые, яркие, неизгладимые впечатления! Мы также искренне благодарим сотрудников Институт Конфуция по науке и технике БНТУ (г. Минск) и Центр китайского языка и культуры УО БГСХА в лице руководителя Добижи Светланы Петровны, старшего преподавателя кафедры русского и белорусского языков, за их труд и предоставленную нам уникальную возможность изучения китайского языка и посещения Китая.









Стоит ли изучать китайский язык? Да. Хотя часто вы будете проклинать этот язык и швырять учебники. Вы будете неоднократно ругать себя, что ввязались в эту сумасшедшую авантюру. Вам будет казаться, что все ваши усилия напрасны, время потрачено зря, и вы нисколько не продвинулись в обучении. Иероглифы будут постоянно забываться, несмотря на то, что вы будете их усердно прописывать сотнями. Заговорив впервые с китайцем, вы с ужасом осознаете, что ни он вас, ни вы его абсолютно не понимаете. Но это все временно. В этом языке есть нечто таинственное, манящее, увлекательное, что заставляет несмотря ни на что, тратить на него время и силы. Возможно потому, что изучение языка способствует не только развитию человека, но и открывает дверь в мир удивительной привлекательной китайской культуры.

Наталья ГОЛУШКОВА,

слушатель курсов китайского языка Центра китайского языка и культуры УО «БГСХА».



















