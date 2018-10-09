Официальный визит горецкой делегации в Грузию





В рамках дружественного визита по приглашению Мэра Хашурского Муниципалитета Гиорги Гураспашвили делегация Горецкого района приняла участие в традиционном народном торжестве «Золотая осень-2018» в городе Хашури, Грузия.

В состав делегации Горецкого района, которую возглавил заместитель председателя Горецкого районного исполнительного комитета Андрей Камко, вошли: Ирина Концевая, начальник управления экономики Горецкого районного исполнительного комитета; Елена Кузнецова, главный специалист отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Горецкого райисполкома; представитель Горецкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Во время визита в Грузию Андрей Камко вручил Мэру Хашурского Муниципалитета Гиорги Гураспашвили взаимное соглашение о намерении между Горецким районным исполнительным комитетом и Хашурским Муниципалитетом организовать посещение делегацией города Хашури Горецкого района в канун 75 годовщины празднования его освобождения от немецко-фашистких захватчиков в июне 2019 года.

От Горецкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Елена Кузнецова передала женщинам города Хашури в лице Нино Сухиашвили, начальника отдела по связям с общественностью Хашурского Муниципалитета, приветственное письмо и приглашение к сотрудничеству в целях осуществления международной деятельности методами женской дипломатии, достижения гражданского согласия в обществе, мира между народами, ликвидации всех форм насилия и дискриминации, повышения статуса женщин в обществе, их роли во всех областях жизни. Также в рамках празднования 75 годовщины освобождения Горецкого района от немецко-фашистких захватчиков посетить Горецкий район в июне 2019 года.

Совместно с нашей были представлены делегации из Бауска (Латвия), Радвилишкис (Литва) и Новоград-Волинск (Украина). Гости посетили новый детский сад, строящийся спортивный комплекс. Далее приняли участие в торжественном шествии по улицам Хашури, посетили выставку национального творчества (рукоделие, народные ремесла), спортивные мероприятия, гала-концерт «Хашури-золотая осень-2018». Это был яркий и незабываемый праздник!















