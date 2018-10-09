В Горках откроется новый бизнес-инкубатор в 2019 году





Бизнес-инкубаторы по проекту ПРООН «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» также откроются, помимо нашего города, в Барани, Глубоком и Мстиславле. Об этом сообщила руководитель проекта Марина Калиновская на полях форума «Лучшие практики успешных бизнес-инкубаторов и акселераторов: российский опыт», который проходит 4 и 5 октября в столичном бизнес-клубе «Имагуру».

Сокращенное название проекта — «Малые города», он направлен на содействие эффективной занятости и самозанятости населения в малых населенных пунктах Могилевской и Витебской областей. Реализуют его в 2017-2019 годах ПРООН и Министерство экономики Беларуси при финансовой поддержке Российской Федерации. Бюджет составляет $1 млн, из которых $300 тыс. направлены на техническое оснащение создаваемых в пилотных городах бизнес-инкубаторов и учебных центров, остальная сумма — на мероприятия.

«Всего в Беларуси действуют 26 бизнес-инкубаторов и более 100 центров поддержки предпринимателей. Они проводят бесплатное обучение и консультации, обеспечивают необходимыми ресурсами предпринимателей во время первых шагов в бизнесе. И как один из компонентов проекта «Малые города» в 6 пилотных городах двух областей предполагается создать новые бизнес-инкубаторы или учебные центры для предпринимателей. В 2019 году инкубаторы появятся в Горках, Барани, Глубоком и Мстиславле. А в Чаусах и Кричеве уже в этом году на базе действующих центров поддержки предпринимателей откроются учебные центры. Мы помогаем их оснастить, наполняем мероприятиями, консультациями», — пояснила Марина Калиновская.

Как правило, бизнес-инкубаторы и центры поддержки предпринимателей не финансируются государством или другими инвесторами, поэтому их задача — выходить на самоокупаемость. На семинаре, организованном в Минске, руководители ведущих бизнес-инкубаторов Москвы, Санкт-Петербурга и Таллина в формате двухдневного семинара делятся с белорусскими коллегами именно подобным опытом, рассказывают о новых, не распространенных пока в Беларуси формах работы, например, акселерации, в том числе для социальных предпринимателей. Отдельные выступления посвящены особенностям сотрудничества бизнес-инкубаторов с международными организациями, корпорациями, вузами.

«Проводя мероприятия в малых городах, мы видим, что интерес к теме предпринимательства в регионах очень высокий. Меня радует, что на семинарах в райцентрах присутствовали и недавние выпускники учебных заведений, и пенсионеры, которые покидали встречи воодушевленными и с готовностью делиться полученной информацией дальше. В анкетах для обратной связи почти 100% участников отмечали, что подобные мероприятия очень нужны. Также большинство опрошенных считают, что для открытия своего дела больше всего не хватает трех компонентов: консультаций, обучения и финансирования. На эти запросы мы и пытаемся ответить через свой проект, а также через создаваемые центры поддержки предпринимателей, которые, предполагается, продолжат оказывать аналогичные услуги на постоянной основе», — заключила Марина Калиновская.

По материалам БЕЛТА.

Комментарий

Андрей Тимаев, директор технопарка «Горки»: «Этот проект позволит людям поверить в то, что у них есть силы и возможности создавать свой бизнес на основании своих идей и создавать новые рабочие места. Развитие предпринимательских знаний у студентов позволяет значительно снизить риски безработицы в регионах».