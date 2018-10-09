Стать участниками конкурса на создание символа Года малой родины могут все желающие





Принять участие в республиканском творческом конкурсе на создание символа Года малой родины могут все желающие, независимо от места проживания, профессионального статуса и возраста. Об этом сообщили в управлении культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси.

«Творческое состязание является открытым по составу участников, свои предложения могут представить и физические, и юридические лица, и авторские коллективы как Беларуси, так и других стран», — отметили в ведомстве.

Материалы на конкурс — а это цветное изображение в электронном виде и распечатанное на листе формата А3, а также пояснительная записка, раскрывающая авторскую идею — нужно подать по 15 октября по адресу г. Минск, пр. Победителей, 11, каб. 304. В пакет документов также включается заявка на участие в конкурсе.

Жюри рассмотрит предложения не позднее 1 ноября. Конкурсные материалы будут подаваться под цифровыми кодами. Критерии их оценки: соответствие условиям конкурса, высокий профессиональный и художественный уровень, использование оригинального решения, создание наиболее выразительного образа.

Победителю присуждается премия в размере 50 базовых величин (1 БВ — Br24,5).

Положение о республиканском творческом конкурсе на создание символа Года малой родины опубликовано на сайте Министерства культуры в разделе «Конкурсы и мероприятия».

По материалам БЕЛТА.