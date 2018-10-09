|
Праздник, посвященный Дню учителя, пройдет 5 октября в Горках
10.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
5 октября 2018 года в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства (ул. Куйбышева, д. 13) состоится районный праздник, посвященный Дню учителя.
Начало в 12.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 октября 2018 года в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства (ул. Куйбышева, д. 13) состоится районный праздник, посвященный Дню учителя. Начало в 12.00.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)