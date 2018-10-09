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«Горячая» новость. В прямом смысле этого слова
10.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Как сообщил редакции районной газеты «Горецкий вестник» заместитель председателя райисполкома Андрей КАМКО, сегодня, 3 октября, начнут включать системы отопления жилищного фонда, в том числе общежитий, зданий гостиниц и учреждений образования, не указанных в распоряжении председателя Горецкого райисполкома от 1 октября 2018 г.
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Как сообщил редакции районной газеты «Горецкий вестник» заместитель председателя райисполкома Андрей КАМКО, сегодня, 3 октября, начнут включать системы...
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